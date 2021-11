Ancora paura per Omicron, Borse europee in calo. A Milano si salva Diasorin

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta in recupero dopo il venerdì nero dei mercati, le Borse europee tornano a perdere quota e viaggiano in ribasso, con i timori di una minore efficacia dei vaccini sulla nuova variante Omicron. Dal Sudafrica sono arrivate le prime rassicurazioni su una «sintomatologia lieve» nei nuovi casi, ma le parole del ceo di Moderna in una intervista al Financial Times hanno riacceso le preoccupazioni sulla quarta ondata. Stephane Bancel ha infatti detto che i vaccini attuali potrebbero essere molto meno efficaci con la nuova variante e potrebbero volerci diversi mesi per modificare e adeguare i vaccini contro la nuova viariante.

Così sono tutti in calo il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, con l'inflazione in rialzo su mese e su anno e i consumi delle famiglie in ribasso, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il Ftse 100 di Londra. Male anche le piazze asiatiche, con Tokyo in calo nonostante il dato sulla disoccupazione migliore delle attese (sceso al 2,7% in ottobre) e le piazze cinesi deboli, nonostante il recupero dell'attività manifatturiera (il dato di novembre è salito da 49,2 a 50,1 punti).



A Milano reggono i farmaceutici, in coda industria e auto

In questo clima d’incertezza, sul Ftse Mib le vendite sono generalizzate, si salvano solo i farmaceutici con Diasorin tra le migliori e Recordati attorno alla parità. In discesa Telecom, mentre la partita dell'offerta Kkr è ancora aperta e le indiscrezioni dei media francesi che speculano su un ruolo di Xavier Niel, fondatore e primo azionista di Iliad. In coda al listino, penalizzati dal cattivo andamento a livello europeo di industriali e auto, finiscono Leonardo così come Exor, nel giorno dell'Investor Day, Stellantis e Cnh Industrial.

Euro risale sopra 1,13 dollari, biglietto verde guarda alla Fed

Il dollaro perde leggermente quota sull'euro con il cambio a poco più di 1,13 e segnala sempre un contesto di condizioni finanziarie più stringenti negli Stati Uniti rispetto all'Europa. I verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, infatti, hanno evidenziato un atteggiamento aggressivo per fermare l’inflazione. In particolare, l’euro torna sopra la soglia di 1,13 dollari a 1,1327 (da 1,1270 alla vigilia in chiusura). Vale inoltre 128,17 yen (128,14), mentre il dollaro-yen è pari a 113,15 (113,72).



Consensi sul Bund, spread in leggero rialzo

Il Bund ha aumentato consensi, per via dell’incertezza sollevata dalla variante Omicron, nonostante le rassicurazioni sulla pericolosità inferiore a quanto temuto in un primo momento. Dunque è in lieve rialzo, sulla soglia dei 130 punti base, lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il titolo di pari durata tedesco è indicato a 130 punti base dai 129 punti del closing precedente. In frazionale rialzo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta allo 0,99%, dallo 0,98% del riferimento della vigilia.

Torna a calare il petrolio, sale l'oro

In discesa il petrolio che ieri era risalito sopra i 71 dollari nel Wti, dopo aver archiviato venerdì la peggiore seduta (-10%) dalla primavera 2020. Il greggio risente della corsa ai beni rifugio dopo i timori espressi dal ceo di Moderna: il Wti perde il 2,67% a 68,08 dollari mentre il Brent cede il 2,86% a 71,34 dollari. In rialzo l'oro che supera i 1790 dollari l'oncia.