Ancora più scelta nel segmento B-Suv con la variante Hybrid della Hyundai Kona Due motori per 141 Cv di potenza totale ed emissioni di CO2 sotto i 100 g/km

Kona Hybrid amplia l’offerta elettrificata Hyundai

Forte di oltre 120.000 esemplari venduti solo in Europa, dopo le varianti benzina e Diesel (2017) e la 100% elettrica (2018), Hyundai Kona arriva ora anche con l'alimentazione ibrida benzina-elettrica. Il sistema propulsivo full-hybrid prevede un motore quattro cilindri 1.6 litri Gdi a ciclo Atkinson da 105 Cv ed un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti da 43,5 Cv, per una potenza complessiva di 141 CV e 265 Nm di coppia. Il motore elettrico è alimentato da una batteria litio-polimeri da 1,56 kWh: relativamente piccola, ma particolarmente efficiente in termini di performance di carica e scarica per ottimizzare l'output e permettono una rapida rigenerazione dell'energia. Inutile sperare in prestazioni sportive, ma per una vettura del genere un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi è più che accettabile. Anche la modalità Sport, che si inserisce semplicemente spostando la leva del cambio a sinistra, aggiunge poca verve alla dinamica di guida, anche cambiando le marce con le palette poste dietro al volante.

Tutti i sistemi sono votati all'efficienza grazie alle logiche dell'Eco-Driving Assist System (Eco Das) in dotazione alla Hyundai Kona Hybrid con sistema Audio Video Navigation da 10,25 pollici. La Coasting Guide integrata analizza le informazioni ricevute dal sistema di navigazione per segnalare al guidatore quando è in prossimità di punti in cui è necessario rallentare, come un cambio di direzione, un incrocio o un'uscita dall'autostrada. La funzione punta a ridurre il consumo di carburante e minimizzare l'utilizzo dei freni, e può essere attivata in modalità Eco tra i 40 e i 160 km/h.

Il sistema predittivo di gestione dell'energia (Predictive Energy Management) massimizza l'efficienza della batteria in salita e in discesa. Quando la batteria è piuttosto scarica durante la guida in salita, Hyundai Kona Hybrid aumenta l'apporto del motore a scoppio per ricaricarla, mentre in discesa, se la batteria è carica, l'Eco Das aumenta l'intervento del motore elettrico per sfruttare la frenata rigenerativa massimizzando l'efficienza di guida. Nella prova su strada abbiamo verificato un consumo medio in linea con quanto dichiarato da Hyundai: da 3,9 a 4,3 l/100 km con emissioni di CO2 comprese tra 90 e 99 grammi per chilometro.

La risultante del sodalizio fra la meccanica ibrida con la sapiente gestione elettronica del sistema complessivo rendono la guida di Kona Hybrid ancor più efficiente. Le sospensioni MacPherson all'anteriore e multilink al posteriore con ammortizzatori a gas conferiscono a Kona Hybrid la precisione di guida che ci si aspetta da un Suv compatto limitando i movimenti della carrozzeria ed i trasferimenti di carico in curva. Lo sterzo piuttosto morbido non restituisce fino in fondo un feeling di guida convincente, ma permette manovre cittadine in spazi ristretti grazie ad un diametro di volta di 10,6 metri.

Il pacchetto Hyundai SmartSense garantisce livelli di sicurezza da segmento superiore. Comprende la Frenata Automatica di Emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, lo Smart Cruise Control (Scc) con Stop&Start (per soste di meno di tre secondi), il mantenimento attivo della corsia, il rilevatore dei limiti di velocità, il rilevatore dell'sangolo cieco, l'avviso di possibili urti posteriori, il rilevamento della stanchezza del conducente e la gestione automatica dei fari abbaglianti.