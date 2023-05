Ancora pochi gli Its del Sud: la Campania prima con 16 istituti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

C’è un ampio divario tra Nord e Sud anche in tema di Its. Gli istituti tecnici superiori sono più numerosi nelle regioni del Centro Nord e hanno diplomato un numero di persone molto più alto. Al Sud, Campania e Puglia cercano di recuperare.

Il divario Nord-Sud

Sono 68 gli Its attivi nel centro Nord e 44 quelli del Sud. Nel primo caso si contano 38.203 studenti diplomati (secondo il Rapporto Indire), contro i 12.656 del Mezzogiorno. La sola Lombardia ha totalizzato 10.207 diplomi, il Veneto 6.908, il Piemonte 4.061, l’Emilia Romagna 3.864. Al Sud si distinguono la Puglia con 4.618 giovani diplomati e la Campania con 1.634. La Lombardia è prima in Italia con 20 Fondazioni e la Campania è seconda con 16 e prima nel Mezzogiorno.

Loading...

Il caso Campania

Sono 16 gli Its attivati con due bandi della Regione che ha stanziato 20 milioni sulla programmazione 2014-2020 (in gran parte utilizzati) e ha previsto altri 23 milioni sulla nuova programmazione.

Il primo bando regionale, nel 2009, ha consentito la nascita dei primi 9 ItsIn Campania sono presenti 9 ITS: 2 relativi all’Efficienza energetica (ad Avellino Ermete e a Benevento Its Energy-lab); altri 2 che afferiscono all'area della Mobilità sostenibile (Caserta Its Mobilita Sostenibile); uno opera nell’area delle Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il Turismo (a Napoli), 4 alle Nuove tecnologie per il made in Italy- Sistema moda e Sistema meccanica (con sedi ad Avellino e a Napoli).

Un secondo bando ha dato il via ad altri sette Its. Ma questi ultimi non sono ancora operativi. Sono infatti in attesa dello sblocco della quota di finanziamenti disposti con legge di metà 2022 dal Governo Draghi (in totale 1,5 milioni sul Pnrr) con 19 decreti attuativi e di riforma mai varati (solo da pochi giorni sui primi tre ci sarebbe accordo tra governo e regioni).