Ancora sbarchi, diecimila migranti da inizio luglio. Meloni a Tunisi, intesa all’ultimo miglio

A Lampedusa hotspot di nuovo pieno

Intanto nella sola giornata di sabato, in più di dieci sbarchi, sono arrivati a Lampedusa oltre 700 migranti: su alcuni dei barchini, tre dei quali senza motore, alcuni sarebbero caduti in acqua durante la traversata, a detta di chi è sbarcato. E l’hotspot, nonostante i trasferimenti, è di nuovo pieno, con oltre 2mila ospiti. Un bollettino di numeri che viene aggiornato continuamente e che rischia però di soffermarsi solo su un mero dato statistico. Per questo, avverte il direttore della Caritas don Marco Pagniello, andrebbe sempre ricordato che «nel leggere i dati non dobbiamo mai dimenticare che non si tratta di numeri ma di esseri umani».

Grido d’allarme dalle Ong tunisine

Intanto un gruppo di Ong tunisine ha lanciato un grido d’allarme per la situazione «catastrofica» dei migranti dell’Africa subsahariana espulsi da Sfax, città principale punto di partenza verso l’Italia, chiedendo per loro «alloggi di emergenza» nei centri di accoglienza che assicurino assistenza sociale, umanitaria e sanitaria. A bordo della Humanity 1, attraccata ieri nel porto di Ancona, varie le persone vulnerabili: una donna incinta, bambini, ragazzi, anziani. «Avremmo voluto far sbarcare questa gente prima, abbiamo dovuto fare migliaia di chilometri per arrivare qui», ha detto un portavoce della Ong sulla situazione affrontata dai circa 200 naufraghi soccorsi, «nei pressi di Lampedusa» e dall’equipaggio. Durante il viaggio verso Ancona «alcune persone sono state evacuate per motivi sanitari, come una donna incinta che stava per partorire», tutti però «sono in una situazione di vulnerabilità».

Unicef: 289 i bimbi morti nel Mediterraneo

E sono drammatici i dati diffusi da Unicef, secondo cui sono 289, dall’inizio dell’anno, i bambini morti o scomparsi nelle acque del Mediterraneo, nel tentativo di raggiungere l’Europa a bordo di barchini stracarichi.

