Ancora sbarchi, al vaglio dell’Ue lo stato di emergenza

Mentre non accenna a diminuire la pressione migratoria sull’Italia, con l’agenzia europea Frontex a sottolineare che sono quadruplicati a quasi 28mila (+305%) i rilevamenti di migranti nel Mediterraneo centrale nei primi tre mesi del 2023 - nelle ultime ore è giunta nel porto di Vibo Marina la nave Diciotti con a bordo 397 migranti soccorsi nel canale di Sicilia dalla Capitaneria di Porto - la priorità per il governo è ora quella di alleggerire l’hotspot di Lampedusa costantemente sovraffollato di migranti.

Stato di emergenza sotto la lente Ue

La cornice di riferimento è quella dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri. Il commissario dovrebbe essere il prefetto Valerio Valenti. L’esecutivo ha chiesto anche l’assistenza finanziaria dell’Europa per affrontare la situazione critica dell’isola. Ma proprio l’Unione europea si riserva di accendere un faro sulla dichiarazione italiana di stato di emergenza nazionale.

Per Giorgetti incontro bilaterale con ministro economia tunisino, fra i temi i migranti

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha avuto un incontro bilaterale con il suo omologo tunisino, Samir Saied, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale. Fra i temi affrontati anche i flussi immigratori verso l’Italia. Al centro del colloquio, ha riferito il Tesoro, la situazione di entrambi i Paesi, il congelamento del Fmi nei confronti di Tunisi, la possibilità dell’Italia di dare un positivo contributo per superare questo stallo, gli sforzi del governo tunisino per sviluppare le potenzialità delle pmi.

Dl Cutro, in arrivo stretta su protezione speciale e rimpatri

Sono intanto attesi per queste ore gli emendamenti aggiuntivi annunciati dal governo al decreto sui migranti, approvato dopo la tragedia di Cutro. Verranno depositati presso la commissione Affari costituzionali del Senato. Le proposte di modifica sono pronte, in tutto 2 o 3, ma ancora al vaglio del ministero dell’Economia per la cosiddetta “bollinatura”. Dovrebbero introdurre norme più stringenti sulla protezione speciale per i richiedenti asilo e sui rimpatri. Sono inoltre attesi gli emendamenti dell’opposizione. In questo caso si parla di circa 500 proposte di modifica.

Centro Astalli, migranti sbarcati trattati diversamente da ucraini

«Nel 2022 sono arrivati via mare in Italia 105.129 migranti, di cui 13.386 minori non accompagnati. Il sistema di accoglienza nazionale ha registrato alla fine del 2022 un totale di presenze pari a 107.677 persone». Lo dice il Rapporto annuale 2023 del Centro Astalli per i Rifugiati che denuncia una disparità di trattamento rispetto ai rifugiati ucraini. Le persone arrivate in Italia dall’Ucraina, si legge, sono «170mila nel corso dell’anno» e «in non poche occasioni nell’esperienza del Centro Astalli, è sembrato come se ci fossero due percorsi paralleli: uno per gli ucraini e uno per tutti gli altri che pure vengono da guerre».