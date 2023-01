Ancora sparatorie in California, sette vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sette persone sono state uccise in due sparatorie correlate lunedì 23 gennaio in strutture agricole in una comunità costiera della California a sud di San Francisco. Si tratta della terza uccisione di massa dello stato in otto giorni, compreso l’attacco di sabato in una sala da ballo che ha ucciso 11 persone durante le celebrazioni del capodanno cinese.

Quattro persone sono state trovate morte e una quinta ferita da colpi di arma da fuoco in una fattoria, e gli agenti hanno trovato altre tre persone uccise in un altro luogo a diverse miglia di distanza, ha detto l’ufficio dello sceriffo. Gli omicidi sono avvenuti alla periferia di Half Moon Bay, una città a circa 48 chilometri a sud di San Francisco. Corpus ha affermato che i due luoghi erano asili nido e non è stato immediatamente chiaro come fossero collegati. Gli agenti hanno arrestato un sospetto, il 67enne Chunli Zhao, ha detto la sceriffa della contea di San Mateo Christina Corpus.

Ancora non chiaro il movente

I funzionari ritengono che Zhao lavorasse in una delle strutture e che anche le vittime fossero lavoratori, ha detto Corpus. Alcuni lavoratori di una struttura vivevano al suo interno e i bambini lì presenti potrebbero aver assistito alla sparatoria. Corpus ha detto anche che i funzionari non hanno ancora determinato un movente per la sparatoria. Il vice sindaco di Half Moon Bay, Joaquin Jimenez, ha affermato che le vittime ci sono lavoratori agricoli cinesi e latini.

L’ufficio dello sceriffo ha ricevuto per la prima volta segnalazioni di una sparatoria poco prima delle 14:30 ora locale e ha trovato quattro persone morte per ferite da arma da fuoco e una quinta persona ferita sulla prima scena. Poco dopo, gli agenti hanno trovato altre tre persone morte per ferite da arma da fuoco in un secondo luogo vicino, come ha detto il capitano Eamonn Allen in un comunicato stampa.

L’arresto del sospetto

Circa due ore dopo, un agente dello sceriffo ha notato il sospetto, Zhao, nella sua auto parcheggiata in un centro commerciale e lo ha arrestato, riconoscendo l’auto dalla targa. Un video dell’arresto mostrava tre agenti che si avvicinavano a un’auto parcheggiata con le armi sguainate. Zhao è sceso dall’auto e gli agenti lo hanno tirato a terra, lo hanno ammanettato e portato via.

Un’arma è stata trovata all’interno del suo veicolo, hanno detto i funzionari. Il video è stato catturato da Kati McHugh, una residente di Half Moon Bay che ha assistito all’arresto.Il dipartimento dello sceriffo ritiene che Zhao abbia agito da solo.