Ancora troppi ostacoli al mercato unico Ue frenano la crescita delle regioni transfrontaliere

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un taglio alla burocrazia per far crescere l’economia delle regioni transfrontaliere. A proporlo è la Commissione europea secondo la quale riducendo del 20% gli attuali ostacoli giuridici e amministrativi si potrebbe avere un aumento del Pil del 2% e la creazione di oltre un milione di posti di lavoro. I dati sono contenuti in uno studio finanziato dalla stessa Commissione per far luce sugli ostacoli che i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche si trovano ad affrontare in queste regioni, giacché le norme non tengono conto della dimensione transfrontaliera.

Europa: con meno burocrazia un milione di nuovi posti di lavoro

Ferreira: ancora molti ostacoli nel mercato unico

La proposta ha l’obiettivo di rimuovere questi ostacoli che «possono incidere sullo sviluppo delle infrastrutture e sul funzionamento dei servizi pubblici» oltre che sulla vita delle comunità riducendo l'accesso ai servizi sanitari, anche nei casi di emergenza, e «limitando la loro capacità di coordinare le azioni di risposta alle catastrofi e di collaborare a progetti infrastrutturali comuni».

Loading...

Partendo da questa premessa nasce la proposta della Commissione affinché gli Stati «istituiscano punti di coordinamento transfrontaliero», un nuovo servizio che possa valutare le richieste, presentate dai cittadini ma anche imprese e istituzioni situate in aree frontalieri, per rimuovere potenziali ostacoli. E dopo la valutazione le risposte a ciascuna istanza.

«Anche se sono passati 30 anni dalla creazione del mercato unico, vi sono ancora molti ostacoli che impediscono alle regioni frontaliere di sfruttare appieno i vantaggi dell'integrazione europea - ha sottolineato Elisa Ferreira, commissaria per la Coesione e le riforme -. Con la proposta sulla facilitazione delle soluzioni transfrontaliere intendiamo offrire alle autorità nazionali uno strumento flessibile e semplice per rimuovere tali ostacoli. Nelle regioni frontaliere abita un terzo della popolazione dell'Ue; la nostra proposta costituisce la possibilità di migliorare concretamente la loro vita quotidiana».

Un cammino iniziato nel 2018

La proposta della Commissione integra il percorso avviato nel 2018 con la proposta di un regolamento per «eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero» anche se poi il Parlamento e il Consiglio non avevano raggiunto un accordo sul fascicolo. Nel settembre 2023 il Parlamento ha approvato una risoluzione legislativa di iniziativa, con raccomandazioni alla Commissione per superare lo stallo. Per Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone «la Commissione europea compie un altro passo avanti per rimuovere ulteriori ostacoli di lunga data al mercato unico dell’UE».