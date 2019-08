Fca e Renault: torna la voglia di fusione. Manley: «Ancora interessati» Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina alimentano le vendite sul comparto. Resistono Fca a Piazza Affari e Renault alla Borsa di Parigi, sostenute dalle rinnovate voci della possibile ripartenza delle trattative per la fusione di Flavia Carletti

Altra seduta di passione per il comparto auto europeo, ancora pesantemente influenzato dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. L'indice settoriale Stoxx 600 Auto perde oltre due punti percentuali. Alla Borsa di Francoforte, i titoli Bmw, Continental, Daimler e Volkswagen sono tutti in flessione di oltre il 2 per cento. Resistono meglio del comparto, Fca a Milano e Renault a Parigi, dopo che si sono riaccesi i riflettori sulle trattative tra i due gruppi. L'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, ha dichiarato al Financial Times che il gruppo italo-statunitense è ancora «interessato a sentire» Renault, ribadendo che una fusione offrirebbe «sinergie significative», come detto durante la call con gli analisti sui conti del secondo trimestre 2019. Sempre a Milano, sono in rosso Pirelli e Brembo, quando a Parigi Valeo lascia sul terreno oltre tre punti percentuali e anche le azioni Michelin e Peugeot sono colpite da forti vendite.

L'intreccio Renault-Nissan una delle chiavi di volta

Tornando a Fca-Renault, sabato il Wall Street Journal ha riportato il contenuto di alcune email scambiate tra top manager di Renault e Nissan riguardanti la riduzione della partecipazione di Renault in Nissan (attualmente al 43,4%), condizione necessaria per rafforzare l'Alleanza tra le 2 società e riaprire le negoziazioni per una fusione con Fca (potenzialmente non più limitata solo a Renault). Secondo il Wsj, Nissan avrebbe chiesto una riduzione della partecipazione fino al 5-10%; Renault avrebbe chiesto in cambio garanzie di un rafforzamento dell'Alleanza Renault-Nissan. Secondo il Financial Times di oggi, Nissan vorrebbe la quota ridotta al 20-25% mentre Renault sarebbe intenzionata a mantenere il 30-35%. Per Credit Suisse, in questa fase Renault è "sottovalutata" in Borsa, con una capitalizzazione di circa 14,3 miliardi di euro, quando la quota in Nissan vale quasi 10,6 miliardi di euro, la quota in Daimler 750 milioni e il valore della «redditizia» Rci Bank è di circa 5,2 miliardi di euro. Una vendita parziale della partecipazione nella casa giapponese e l'eventuale distribuzione di un dividendo extra, sempre per gli analisti svizzeri, potrebbe creare valore e una maggiore valutazione di Renault viene vista come d'aiuto in una eventuale fusione con Fca.

Dopo i conti del gruppo giapponese riaccese le trattative

In questo quadro, ieri il Sole 24 Ore ha sottolineato il fatto che a far ripartire la trattativa sono stati anche i deludenti risultati di Nissan, che ha visto crollare i profitti netti del 95% nel primo trimestre dell'esercizio in corso a 6,4 miliardi di yen (54 milioni di euro), a causa del forte calo delle vendite in particolare negli Usa e in Europa. Inoltre, sia i vertici di Renault che di Fca in tutte le dichiarazioni pubbliche fatte hanno sempre continuato a difendere la bontà della possibile fusione. Per gli analisti di Equita, «pur non essendo chiare tempistica e potenziali termini di un nuovo piano di fusione, questa notizia riaccende l'appeal speculativo che è alla base della nostra raccomandazione positiva», ovvero buy con target a 14,5 euro su Fca. Intanto, questa mattina Jefferies ha abbassato il giudizio su Renault da buy ad underperform con target di prezzo a 42 euro da 74. Gli stessi analisti hanno confermato il buy su Fca, tagliando però il prezzo obiettivo a 14 euro da 16. Interventi di Jefferies su Daimler (giudizio abbassato a underperform da hold e tp a 40 da 50 euro), Volkswagen (confermato giudizio hold e abbassato tp a 155 euro da 160) e Bmw (confermato hold e tp ridotto a 72 da 75 euro).