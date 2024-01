Andamane, paradiso ritrovato e fragile nel cuore dell’Asia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 26 dicembre di quest’anno ricorrrerà il ventesimo anniversario dello tsunami e dei maremoti che colpirono duramente l’Oceano Indiano e le sue coste. Anche l’arcipelago delle Andamane, composto da 576 isole, di cui appena 26 abitate, fu devastato. Già segnalato da Alessandro Magno e Marco Polo, i suoi anfratti e le baie nascoste hanno custodito i tesori predati dai pirati durante le scorrerie compiute tra ‘600 e ‘700 a discapito dei galeoni del Vecchio Continente. Queste isole sono state concupite e conquistate dalle flotte francesi, spagnole e danesi, sino a diventare dominio degli inglesi che le trasformarono in colonia penale dove spedire quei furfanti indiani che in realtà non erano che combattenti per l’indipendenza del loro Paese, conquistata nel 1947.

Cellular Jail

Oggi le tracce dello tsunami che mise in grave pericolo l’ecosistema selvaggio di queste perle emerse dal Golfo del Bengala, oggi appartenenti all’India, sono state cancellate. E grazie alla maggiore facilità nel raggiungerle, il nuovo pericolo giunge da un turismo massivo, che potrebbe danneggiarne il patrimonio naturalistico ed etnografico. Appena atterrati, di sera tardi, nel capoluogo Port Blair, però, si sentono ancora i suoni della giungla e procedendo verso l’hotel si riceve in dono riso speziato su foglie di banano. Al mattino, quasi per pagare un debito di conoscenza, ci si reca presto a visitare la Cellular Jail, la prigione dove i ribelli indiani venivano torturati: quei meandri di corridoi lunghi e celle strette fanno rabbrividire. Anche il vicino Museo Kalapani, dedicato alla storia della popolazione locale, rappresenta una tappa di coscienza imprescindibile: il suo nome significa “acqua nera”, il colore che veniva attribuito al mare delle Andamane proprio perché chi vi veniva forzatamente recluso non sarebbe più tornato indietro.

Sandeep Sarkhar

Queste, invece, sono isole di luce e acque adamantine. Lo confermano Corbyn’s Cove, la spiaggia di Port Blair e quella di Wandoor, dove le donne locali si bagnano avvolte nei sari colorati. Anche Jolly Buoy Island è l’ingresso ideale per assaporare le meraviglie delle Andamane. La prima immersione, però, deve avvenire nell’isola di Havelock, dal nome del generale inglese che sedò nel sangue la rivolta indiana del 1857, che nel 2018 è stata rinominata dal governo Swaraj Dweep: una leggera brezza spande nell’aria i sapori delle spezie, mentre la musica delle bande folk che accompagnano i matrimoni dei giovani danarosi di Mumbai si ode nelle vicinanze già quando il ferry boat attracca al molo. Sembra che tutti qui tengano in mano un bastoncino di incenso e lo facciano fluttuare all’ombra degli alberi di Madhuca longifolia, giganti che cingono i sentieri sino alle spiagge di Havelock: la foresta cela lagune blu quasi fosse gelosa delle lunghe lingue di sabbia bianca dove la spuma delle onde invita a spogliarsi di ogni cosa, pensiero o vestito che sia, per congiungersi con un Oceano di una purezza senza eguali. Quella di Radha Nagar rappresenta l’apoteosi per la dolcezza del suo moto ondoso, la verginale sensazione che si prova quando si risale in superficie e si guardano le palme da cocco spuntare maestose da una vegetazione lussureggiante.

Nozze alle Andamane

Ritornati al cottage assegnato dai gentilissimi gestori del Barefoot at Havelock, si è attesi da una cena di gamberi e roti bread. Le cicale cullano il sonno, spesso e volentieri consumato sull’amaca. Il programma del giorno dopo è raggiungere Mayabunder, riserva del popolo Jarawa, una delle tante etnie che vivono alle Andamane cercando di conservare il proprio patrimonio culturale, così come fanno i Karen che gestiscono la Koh Hee Island Home: anche Ross e Smith Island offrono spiagge remote e bellissime, in cui compiere immersioni infinite. A Baratang Island si viene invece rallegrati dai pappagalli variopinti, mentre a Neil Island i pescatori sono felici di accogliere i viaggiatori su imbarcazioni di legni intrecciati che sembrano galleggiare per miracolo. South Andaman, la più popolosa e facilmente accessibile dell’arcipelago, vanta a sua volta una magnifica barriera corallina, soprattutto a Chidiya Tapu.

Barefoot at Havelock

In questo periodo dell’anno che coincide con la stagione secca, nelle Andamane si può agevolmente anche addentrarsi nella giungla. L’escursione più emozionante è l’ascesa a Saddle Peak, il picco dell’arcipelago, a 732 metri di altitudine, attraverso campi di riso e la foresta pluviale, fra uccelli canterini e alberi lanosi che abitano le rive del fiume Kalpong. È fitto di incontri ravvicinati anche il trekking alla volta di Mount Harriet a Madhuban nell’isola di South Andaman: ci si inoltra per 15 km tra boschi e centinaia di farfalle, creature dotate di quella leggerezza che permea queste isole che, a quasi due decenni dallo tsunami, assomigliano davvero al paradiso sulla Terra.