Andar per concerti...stando a casa Lady Gaga riunisce il gotha della musica mondiale in un megaconcerto fruibile on-line di Angelo Curtolo

IAfp)

2' di lettura

Tutti a casa: ce lo ricorderà il gotha della musica mondiale chiamato all'appello da Lady Gaga, mentre cresce l'offerta dei canali italiani, senza disdegnare un'incursione a Broadway.

Attivissima Rai5 con due e anche tre appuntamenti al giorno, solitamente alle 10 e alle 18 ( raiplay.it). Tra gli altri, il 14 alle 10 dalla Scala, Manon Lescaut di Puccini diretta da Chailly, compagnia di canto di buon livello, la scenografia ambienta l'azione in una stazione ferroviaria fine Ottocento. Il 15 aprile alle 18 concerto sinfonico dell'Orchestra di Santa Cecilia diretta da Pappano, protagonista anche il giovane pianista e compositore di origini cinesi Conrad Tao, nella celebre Rhapsody in Blue di George Gershwin; a seguire Un Americano a Parigi e Verklärte Nacht di Arnold Schönberg. Da non perdere, il 16 alle 21.15 la memorabile Traviata diretta da Muti nel 1990, con l'intensa Fabbricini nel ruolo del titolo e Roberto Alagna in quello di Alfredo; regia di Liliana Cavani. Spettacolo indimenticabile.



Restando ai palcoscenici italiani, un Canio convincente nei Pagliacci di Leoncavallo, spettacolo del 2019 dal Massimo di Palermo, su teatromassimo.it; e un Nabucco dal Regio di Parma nell' allestimento firmato Ricci&Forte che porta l'azione in un futuro 2046: il 17 alle 20, disponibile per 24 ore (teatroregioparma).

Se non l'avete mai visto, la storia dell'11enne Billy Elliot nel musical in scena da anni a Londra e New York catturerà il vostro interesse, e dal 16 aprile è disponibile per sette giorni gratuitamente insieme a tanti altri classici e non su broadwayhd.



Ultimo solo in termini temporali, alle 2 di mattina del 19 aprile il megaconcerto in diretta lanciato da Lady Gaga (#TogetherAtHome). Tra le star che si esibiranno Paul McCartney ed Elton John, Andrea Bocelli, Stevie Wonder, il pianista Lang Lang, i cantanti americani John Legend e Alanis Morissette. Legato alla raccolta fondi contro la pandemia, l'appuntamento che si preannuncia già epocale sarà trasmesso dalle principali emittenti televisive internazionali e le principali piattaforme social.