«Andare per mare ti offre insegnamenti utili anche nel mondo degli affari»

I secondi - La Uno Bianca

Di secondo, io prendo un branzino. Lui, invece, un rombo in guazzetto. La compresenza della normalità e dell’alterità segna non poco Cimbri: «Ho imparato tanto nell’anno del militare. Da carabiniere, in servizio a Bologna facevo, fra l’altro, il terzo uomo sulla gazzella. Fui tra i primi ad arrivare al quartiere del Pilastro la notte del 4 gennaio 1991, dopo che la banda della Uno Bianca, quella dei fratelli Savi, aveva ucciso tre giovani carabinieri. La Bologna che ho conosciuto io era quella dei campi rom, delle carceri minorili, del servizio d’ordine allo stadio, della notte. Quell’anno mi ha insegnato che esiste sempre un’altra visuale sulle cose».

Il Poetto

Bologna è altrove. Qui vicino, invece, c’è il Poetto, la grande spiaggia frequentata dai cagliaritani. «Mio zio Luigi abitava al Poetto. Al porticciolo aveva un otto metri. Ho imparato con lui ad andare in barca. Mi è stato utile, perché il mare ti offre insegnamenti utili negli affari: la strada più corta non è la più semplice, puoi morire in un secondo, non si va mai controvento e, per virare, bisogna trovare l’attimo giusto per passare davanti al vento. La storia di Unipol in qualche maniera lo dimostra», conclude Cimbri, sorseggiando il caffè e facendo il sorriso di chi, anche grazie alla scuola del mare e non alla scuola del partito, guida una compagnia di assicurazione che esiste ancora ed è più centrale di prima.