«Andiamo a caccia di talenti e sappiamo come trattenerli» Massimo Giordano, managing partner per il Mediterraneo di McKinsey, parla delle strategie aziendali future e riflette sulle priorità che portano alla crescita: investire su giovani e sostenibilità di Lucilla Incorvati

7' di lettura

L’appuntamento è nel cuore di Milano nella storica sede della McKinsey in Piazza Duomo. A quell’ora l’affaccio regala una prospettiva unica sulla cattedrale. Sono le 7,45 il silenzio e la prima luce valorizzano ancora di più il candore delle guglie e si è rapiti dalla bellezza del Duomo che, come ha ben scritto Mark Twain, è veramente «grandiosa, solenne, vasta ma anche così delicata, aerea e graziosa». Soprattutto si capisce perché quasi sette milioni di visitatori nel 2019 hanno fatto una lunga coda pur di entrarvi. Al secondo piano le belle foto esposte, commissionate alla Fondazione Gabriele Basilico in occasione della celebrazione del 50° anniversario dell’ufficio italiano (è stato aperto nel 1969 da Jay Berry), ritraggono la sede storica milanese e mi regalano ancora una volta una prospettiva originale sul Duomo.

L’invito a colazione con Massimo Giordano, 53 anni, torinese, da due anni managing partner per l’area del Mediterraneo della più grande società di consulenza strategica del globo (serve 90 delle prime 100 aziende leader nel mondo con uffici in più di 130 città in oltre 65 Paesi), è più piacevole del previsto. Al posto degli uffici chiusi che ricordavo, ora c’è uno spazio aperto (le salette ci sono sempre, ma più defilate) come se si fosse in un grande spazio di coworking. C’è perfino un bistrot interno dove beviamo un ottimo caffè. «Per festeggiare i nostri 50 anni in Italia abbiamo rinnovato gli uffici – mi racconta Giordano – ai nostri ragazzi, ma direi a tutti, è piaciuta l’idea di avere un ristorante interno così poi si ha del tempo libero da dedicare a se stessi oppure si può invitare qualcuno a colazione. E poi in team, sempre più eterogenei, pranzare insieme può anche essere il giusto break per entrare in sintonia».

Non c’è forse azienda al mondo dove il valore del capitale umano sia più sentito, perché è anche sull’attrazione dei talenti e sulle loro capacità di innovare che si fonda l’autorevolezza del brand McKinsey. Capacità di anticipare i trend, velocità di esecuzione e solide competenze strategiche fanno il resto, per essere sempre nell’agenda dei più importanti Ceo. In Italia tutti quelli che guidano le principali blue chip, ma anche di tante aziende familiari, enti e organizzazioni dalla finanza alla moda, dall’energia al design, dalle telecomunicazioni alla meccanica e via di seguito. «Siamo tra le prime 10 società al mondo in cui gli studenti di economia sognano di lavorare, ma oggi i profili delle persone che assumiamo rispetto al passato sono molto più eterogenei – aggiunge Giordano – matematici, fisici, designer, laureati in discipline umanistiche».

A livello globale, nel 2018 McKinsey ha ricevuto oltre 800mila candidature; di queste, circa 8mila sono state accettate. «Crediamo che i talenti debbano essere il più eterogenei possibile ed è ormai un dato di fatto che le organizzazioni che investono in misura significativa nella diversity (in termini di genere, etnia e formazione) conseguono risultati superiori – spiega Giordano – e hanno dal 22% al 34% di probabilità in più di ottenere performance finanziarie migliori rispetto alle altre aziende. Non si tratta quindi solo di un tema etico, ma anche di business. Ecco perché anche in Italia, rispetto a quando siamo partiti ed eravamo tutti uomini, oggi il 30% dei nostri consulenti e il 50% dei nuovi assunti sono donne, e oltre il 30% delle 380 persone occupate tra Milano e Roma ha un background accademico non economico».

Giordano (commercialista mancato, arrivato per caso in McKinsey con una carriera ben avviata nell’investment banking) mi racconta di come questo rinnovato e diverso investimento nel capitale umano proprio nella consulenza strategica sia stato indispensabile «perché il nostro settore prima di altri è stato toccato dalla rivoluzione digitale – aggiunge – e da un cambio radicale del modo di lavorare. Il 50% di quanto facciamo oggi in McKinsey solo cinque anni fa non esisteva e molto passa dal digitale e dall’intelligenza artificiale, cui è dedicato circa il 40% dei nostri progetti». Non solo. È cambiato il modo di lavorare con i clienti, che accompagniamo lungo tutto il percorso nelle grandi trasformazioni, oltre agli ambiti di lavoro più tradizionali (dal piano strategico ai piani di sviluppo alle ristrutturazioni). Tanto da essere sempre più spesso in partnership economica. «Ma – precisa ancora il manager – in questo cambiamento la nostra missione resta sempre la stessa: creare impatto per i nostri clienti». E poiché i confini tra i settori sono sempre più labili, oggi più che mai è fondamentale pensare e agire in ottica sinergica, di ecosistema. Ad esempio, sempre di più le aziende che sperimentano un’accelerazione dell’innovazione lo fanno aprendosi a piccole realtà tecnologiche; dall’altra, la scala delle grandi aziende è l’unico modo per consentire alle startup di crescere. «Questo - aggiunge Giordano - è un meccanismo virtuoso che deve essere incentivato e stimolato. Anche noi stiamo costruendo il nostro ecosistema: 15 acquisizioni di società specializzate dal 2011, che abbiamo portato anche in Italia. Come QuantumBlack, tra le più avanzate società di intelligenza artificiale e advanced analytics: erano una trentina di matematici e oggi sono circa 400. E poi ancora Lunar e Veryday, specializzati nel design di prodotto, con cui abbiamo organizzato lo scorso anno il nostro primo evento in Italia, in occasione del Salone del Mobile. Infine, di recente abbiamo siglato una partnership con la startup canadese Element AI». Sono sfide impegnative, dunque, quelle nelle quali sono coinvolti i consulenti McKinsey. Un tema forte è quello dell’investimento continuo nei giovani, ma anche del saper trattenere quei talenti in grado di dipanare matasse difficili. Come farlo? «Intanto – aggiunge Giordano – creiamo un ambiente che sia il più piacevole possibile e in cui è centrale il rispetto dell’individuo, delle sue aspettative e passioni. Questa è una realtà che chiede molto, ma rifuggiamo da certi schemi del passato», come quello del consulente totalmente dedicato al lavoro notte e giorno. Quando si forma un team, al primo incontro ognuno indica le proprie priorità (la famiglia, lo sport, lo studio, altro) e, in base alle esigenze di tutti, si stabiliscono timing di lavoro. «Stimo moltissimo chi lo fa senza esitazione – ricorda Giordano – la mia passione è la famiglia e dunque, quando posso, preferisco iniziare alle 7 del mattino per rientrare a casa all’ora di cena».