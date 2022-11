Andiamo a teatro a vedere l’Uomo nero

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Parma e Reggio Emilia, per tre weekend, tra il 18 novembre e l’11 dicembre, prende il via il capitolo finale de Il Bestiario della Terra, il progetto realizzato dall’artista israeliano Yuval Avital per il Reggio Parma Festival.

Questa nuova iniziativa si intitola Mostrario e consiste in un articolato evento multidisciplinare in grado di trasformare in spazi fantastici e onirici i principali teatri delle due città, agendo in ogni loro ambiente, dal foyer al palcoscenico.

Parma e Reggio Emilia

Dunque, nei principali teatri di Parma e Reggio Emilia - a Parma il Teatro Regio (18, 19 e 20 novembre) e il Teatro Due (2, 3 e 4 dicembre), a Reggio Emilia il Teatro Municipale Valli (10 e 11 dicembre) - ci avranno occasioni per immergersi in un vero e proprio «alveare di creatività».

Esibizioni dal vivo di cantanti e musicisti, installazioni

I visitatori, muovendosi liberamente alla scoperta dei teatri (anche attraverso ambienti solitamente inaccessibili al pubblico), potranno sperimentare un’esperienza unica, attraverso esibizioni dal vivo di cantanti e musicisti, installazioni, sculture, sonorità e opere di grandi dimensioni pensate e create appositamente da Yuval Avital.

Simbologia dei bestiari medievali

Lo studio profondo della simbologia dei bestiari medievali ha portato l’artista a creare una raccolta di diciotto “scene-bestiali” che rielaborano l’iconografia tradizionale in chiave contemporanea, generando un “laboratorio relazionale” alla scoperta della natura animale insita in quella umana. I significati custoditi dalle figure animalesche non si esauriscono nel passato, ma sono spunto per nuove riflessioni nel presente. Figure antropomorfe, animali ed esseri ibridi tra umano e animale prendono vita come catapultati all’interno dei teatri.