Andolfi-Fenoli su Skoda Fabia R5 vincono al Rallye Sanremo

Sanremo è sempre Sanremo. Un rally impegnativo che nei due giorni di gara ha messo a dura prova equipaggi e auto con un percorso ad alta difficoltà e condizioni meteo che, nella giornata di sabato, hanno determinato la classifica finale.

Tutto da decidersi negli ultimi 7 km cronometrati

Il secondo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2022 si è deciso nell'ultimo tratto cronometrato, con la corsa a lungo nelle mani di Andrea Crugnola e Pietro Ometto sulla loro Citroen C3 Rally2 ma che si è improvvisamente riaperto a causa delle pessime condizioni delle ultime tre prove, a favore di Fabio Andolfi, insieme a Manuel Fenoli su una Skoda Fabia Rally2. L'ultimo tratto cronometrato ha offerto il successo per soli 9 decimi proprio a Fabio Andolfi, che ottiene così la sua prima vittoria assoluta nel tricolore oltre al sigillo anche nel Campionato Italiano Rally Promozione. Il pilota savonese che si è aggiudicato la gara di casa e si è rilanciato in vista di una stagione che lo vedrà tra i protagonisti. Onore a lui ed onore a Crugnola, che comunque esce dal Sanremo con una prestazione maiuscola che lo conferma nuovamente, dopo la vittoria al Ciocco, come l'uomo da battere in questo tricolore rally.

Tante le difficoltà per gli equipaggi

Ma la corsa ha raccontato anche molte altre storie come quelle dei del Campione italiano in carica, Giandomenico Basso, con Lorenzo Granai su una Hyundai i20N, fermo dopo aver aperto una ruota sulla prima prova della seconda giornata di gara, e di Damiano De Tommaso, navigato da Giorgia Ascalone su Skoda Fabia, rallentato da una pesante toccata a metà tappa e poi alla fine terzo con 45 secondi di distacco dal primo. Entrambi stavano dimostrando di potere viaggiare sui tempi di Crugnola in quel momento al comando. A questi errori si è poi sommato il ritiro per guasto meccanico dell'Irlandese Craig Breen, fermo con la sua Ford Fiesta Rally2 divisa con John Rowan. Tra i big che non sono riusciti a trovare il giusto feeling tra auto e percorso, i bresciani Stefano Albertini e Danilo Fappani, mai soddisfatti del feeling raggiunto con la loro Skoda Fabia Evo, e il vogherese Giacomo Scattolon, su Skoda Fabia insieme a Giovanni Bernacchini. A chiudere le prime posizioni Simone Miele con Eleonora Mori, sempre su Skoda, al termine di una gara corsa con estrema saggezza; il bresciano “Pedro” con Fulvio Florean su una Volkswagen Polo; il lucchese Christopher Lucchesi Junior in coppia Titti Ghilardi, sempre su Skoda Fabia; il reggiano Antonio Rusce, in coppia con Giulia Paganoni noni nell'assoluta. A chiudere la top ten, Gianandrea Pisani e Fabrizio Vecoli su Peugeot 208 Rally4, che firmano il primato nel due ruote motrici.

Junior: vittoria per Casella-Siragusano

Prima sfida avvincente per il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2022, che ha portato in scena 10 equipaggi di ACI Team Italia tutti su Renault Clio Rally 5, gestite unicamente da Motorsport Italia e gommate Pirelli. La gara d'apertura del tricolore giovanile ad Alessandro Casella e Rosario Siragusano. Una gara che sembrava saldamente controllata da Davide Nicelli e Tiziano Pieri, ma proprio nell'ultimo tratto cronometrato della prima giornata, un'uscita di strada li ha costretti al prematuro ritiro. Il comando è quindi passato nella serata di ieri al siciliano, che lo ha mantenuto fino alla fine. 4 le prove speciali vinte, 3 nella giornata del super rally. Seconda piazza a Mattia Zanin e Fabio Pizzol, chiudono con un gap di 21.8 secondi dai vincitori e portano a casa lo scratch sui 9.17 km della Passo Teglia, la prima di prova di giornata. Più consistente il gap per i piloti sul terzo gradino del podio, Matteo Ceriali e Luca Ferraris, che chiudono a +1’50.5. Anche per loro però una speciale vinta, il secondo passaggio sulla Langan.

Secondo round del Suzuki Cup: il podio è tutto per le Suzuki Swift in versione Sport Hybrid.

Suzuki Rally Cup, una sfida senza esclusione di colpi quella delle Swift nel monomarca. A spuntarla è stato Matteo Giordano, in coppia con Manuela Siragusa. Il Sanremo si era aperto con nel segno di Igor Iani e Nicola Puliani, con il miglior crono nel tratto di apertura a Bajardo, ma il duo Giordano-Siragusa ha preso il comando già nelle prove pomeridiane segnando i due scratch, poi confermati anche nella ripetizione in notturna. Sei scratch nelle dieci prove effettuate, e una chiusura ad oltre mezzo minuto di vantaggio dagli inseguitori. Ad accompagnarli sul podio Roberto Pellé e Giulia Luraschi, staccati di 34.9 secondi; e, a chiudere il podio, Igor Iani e Nicola Puliani a +41.2. Menzione speciale per Giorgio Fichera e Ronny Celli, dopo lo scratch nella prima prova speciale del sabato, il duo subisce un'importante battuta d'arresto con una doppia toccata nella successiva Power Stage, vinta da Giordano, e perde 5 minuti per un cambio gomma. Lotta accesa poi tra le racing start tra Cristian Mantoet-Roberto Simioni e Stefano Martinelli-Fabio Menchini, che si risolve in favore dei primi.