Andrea Agnelli lascia cda Exor e Stellantis

Colpo di scena in casa Exor. All’assemblea della Juventus Fc, chiamata a eleggere il nuovo cda, Andrea Agnelli ha annunciato la sua uscita anche dai cda di Exor e Stellantis: «E’ una mia decisione personale, che ho preso d’accordo con John, con cui il rapporto rimane strettissimo, AjaY Banga e Tavares. E’ la mia volontà di affrontare il futuro come una pagina bianca».

Si prepara una nuova fase, più articolata di quanto previsto, del riassetto nella governance della galassia Agnelli.

Il discorso di addio

«Oggi si chiude un capitolo della Juventus durato quasi 13 anni che oggi facciamo fatica a leggere - ha detto Agnelli davanti ai soci -. Non posso nascondere l’emozione. Il mio lavoro è stato quello di cercare di comprendere il contesto, indicare la direzione strategica della società. Quando parliamo di calcio, di cosa parliamo in realtà? il calcio fa parte dell’industria dell’intrattenimento, un’industria di 750 miliardi».

«Io credevo, e credo tuttora - ha detto Agnelli - che il calcio europeo abbia bisogno di riforme strutturali per affrontare il futuro, altrimenti si va verso un'inesorabile decrescita del calcio a favore di una lega dominante, che è la Premier League, che nel giro di pochi anni attrarrà tutto il talento del calcio europeo nella sua lega». Mi sembra evidente – aggiunge – che i regolatori attuali non hanno alcuna voglia di affrontare i problemi, mantenendo la loro posizione di privilegio».

Il nuovo cda

Con il voto favorevole del 99,99% del capitale presente, intanto, l'assise della Juventus ha approvato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della società bianconera. I consiglieri saranno cinque, in carica per tre anni fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio 2025. I membri del nuovo board, tratti dalla lista unica presentata dalla controllante Exor, sono Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone, Laura Cappiello.