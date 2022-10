Andrea Bonomi: «Analisi dei dati e intelligenza artificiale le frontiere più affascinanti per le imprese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Mia nonna Anna era divertente ed esplosiva. Ha vissuto una vita avventurosa. La mia infanzia e la mia adolescenza sono state segnate da lei. Dai suoi racconti, quando ero bambino e ragazzo, e dai racconti che ho ascoltato da adulto da chi l’ha incontrata e conosciuta. Mentre scalava la Saffa, una società che produceva fiammiferi, era in barca in Turchia e si faceva lanciare da un aereo i biglietti con le informazioni sugli acquisti delle azioni. All’architetto e designer Luigi Caccia Dominioni, che era interessato a progettare il quartiere di Milano San Felice, disse che sì, poteva essere fatto, ma che prima, per capire come lavorava, era meglio che le facesse la cucina nella sua casa di via Bigli. Mia nonna incarnava una Milano e una Italia uscite dalla Seconda guerra mondiale piene di vita e di energia, di voglia di fare e anche di possibilità di riscattare gli errori. Perché c’era sempre il senso del domani».

L’acquisizione di Eataly

Andrea Bonomi – con il suo lessico famigliare e con il suo alfabeto professionale – è un concentrato di passato, presente e futuro. La nonna Anna era Anna Bonomi Bolchini. Anna Bonomi Bolchini è morta nel 2003 all’età di 92 anni. Andrea, che di anni ne ha 57, è il fondatore di Investindustrial. Ha da poco concluso l’acquisizione di Eataly dalla famiglia Farinetti: «La società va riorganizzata, ma ha un buon potenziale sui mercati stranieri. Già l’America va molto bene», spiega Bonomi. Che, da questa operazione in cui Investindustrial ha investito 200 milioni in aumento di capitale e avrebbe impiegato una cifra analoga per arrivare al controllo, ha tenuto fuori il parco tematico di Bologna Fico, che non ha mai trovato una sua fisionomia e che ha sempre prodotto significative perdite.

Siamo da Bice in via Borgospesso, dove Anna veniva spesso a mangiare: «Un giorno mia nonna va dal Salumaio, appena qui dietro, e trova il titolare scuro in volto. Gli chiede che cosa succede. E l’altro le spiega che hanno messo in vendita la pasticceria Cova. Lui la vorrebbe comprare, ma non ha i soldi. Mia nonna il giorno dopo torna con un assegno circolare da tre miliardi di lire e gli presta quei soldi con una stretta di mano. La somma fu ripagata in anticipo. Erano altri tempi!».

La storia di Anna Bonomi

Sua nonna è stata una delle personalità più influenti, vitali e irriverenti dell’Italia del Boom economico. Una vita romanzesca: figlia di Carlo Bonomi, costruttore edile, e di Maria, che faceva la portinaia in uno stabile di proprietà del primo, studia dalle Marcelline grazie al padre naturale, che prima la ama a distanza e che poi le si avvicina, fino a riconoscerla e a farne l’erede universale della sua fortuna. Con un’ascesa degna della Commedia Umana di Balzac, Anna si prende Milano, costruisce il Pirellone e diventa una protagonista della vita pubblica italiana, piena di irruenza e di affari conclusi alternando l’italiano al dialetto. Anna fonda la società di vendite per corrispondenza Postalmarket e compra la Mira Lanza (saponi e detersivi), la Rimmel (cosmetica, di origine inglese) e la Durban’s (cura dei denti). Accumula partecipazioni azionarie nel Credito Varesino, nella Fondiaria e nella Milano Assicurazioni. È aggressiva, rapida e generosa: «Aveva una rete di relazioni internazionali di livello, anche grazie alle operazioni immobiliari compiute a Parigi, a Montecarlo e a Città del Messico e alle società attive in Europa e in America».

Il cameriere porta come antipasto per lui una insalata di avocado, palmito e scaglie di grana e, per me, una pizzaccia calda della Bice, che è una pizza di sfoglia con pomodori, mozzarella e cipolle. «La mia vita e la mia storia professionale – dice – sono state condizionate da due eventi: il trasferimento all’estero da ragazzo quando in Italia c’era il terrorismo e, poi, la scalata della Montedison di Mario Schimberni alla nostra società di famiglia, la Bi-Invest. Mia nonna era una imprenditrice vulcanica. Ma mio padre Carlo era stato bravissimo a riordinare una realtà caotica, piena di doppioni, spesso inefficiente, costruita con la proliferazione delle società e il loro controllo con maggioranze assolute. La precedente composizione, così frastagliata, non aveva senso. Poi ci fu, nell’estate del 1985, il takeover ostile. Prevalsero la volontà di potenza e il disegno strategico di Schimberni rispetto alla struttura proprietaria. Quella operazione mi orientò in maniera definitiva verso una carriera internazionale, con l’appoggio dei miei fratelli Carlo e Emanuele».