Andrea Carandini: il borghese critico, il vento del Novecento e la fatidica dissoluzione degli imperi

«Ogni tanto penso a me come a Hanno, l’ultimo discendente dei Buddenbrook, la famiglia raccontata da Thomas Mann. Il destino della borghesia è di consumarsi. Non è mai esistito un ceto sociale nella storia che, a fronte di una vitalità tanto grande, abbia concepito il gene di una critica così distruttiva e abbia coltivato un odio così feroce, intimo e autoriflesso. La mia vita è però particolare. In me coesistono la borghesia e l’aristocrazia. Mi sento un Albertini. Mi chiamo Carandini. La nobiltà, a differenza della borghesia, ha avuto una propensione ad autoperpetuarsi. I suoi ritmi sono più lenti. La sua attitudine verso sé medesima è più accogliente. Un punto di incontro fra questi due mondi, nella mia vita, è stata la tenuta di Torre in Pietra, nella campagna romana, con la sua dimensione fuori dal tempo e con la simultanea rivoluzione agricola modernizzatrice imposta dalla mia famiglia negli anni Venti».

Andrea Carandini - classe 1937 - è un uomo che custodisce i fili spessi e aggrovigliati del Novecento. In lui questi fili – la sorte individuale e la traiettoria delle classi sociali, la ricerca intellettuale e la vita professionale, l’archeologia e la psicanalisi – si intrecciano componendo nodi strettissimi. E lo fanno in una maniera affascinante, al limite del doloroso, anche se alla fine – come capita nelle vite degli uomini che si sono misurati con il paradosso della vita senza esserne travolti – ogni cosa trova un senso e i grumi sembrano emulsionarsi e sciogliersi.

I ricordi dell’infanzia

Prima di sederci per pranzare, Carandini mi mostra un oggetto: «Quando io ero piccolo, trascorrevo molto tempo a Torre in Pietra. Mio nonno Luigi la comprò nel 1926. Lui, mio zio Leonardo e mio padre Nicolò, dopo la bonifica di queste terre malariche, ne fecero un’azienda agricola modello. Amavo il lavoro degli artigiani del borgo. L’unica cosa che non potevo toccare, nella bottega del sellaio, era la mezzaluna con cui si tagliava il cuoio, perché rischiavo di procurarmi una ferita. Ora ho trovato, in una delle ultime botteghe artigiane di Roma, questa mezzaluna da sellaio che ha una custodia molto elegante e sicura. Vede come si estrae senza che il filo tocchi e tagli la pelle del palmo della mano? Adesso, nessuno si fa male».

Il nostro incontro è segnato da alcuni fuochi che sembrano racchiusi in questo oggetto, che è minuto, elegante e a suo modo pericoloso: il passato e il presente, la memoria e il pericolo, l’amore e il dolore. Andrea Carandini è nipote di Luigi Albertini, una delle grandi anime della fragile Italia liberale distrutta dal biennio rosso e macerata dal fascismo: «Mio nonno morì quando io avevo quattro anni. Per tutta la vita mi sono misurato con la sua ombra. Ho alcuni ricordi nitidi di lui che mi portava sulle spalle e ho una elaborazione densissima di racconti famigliari ascoltati. Non lasciò mia madre iscriversi al ginnasio. Allora le ragazze andavano educate solo in casa. Lei non sopportò quella proibizione, rifiutò le istitutrici e si costruì una cultura da autodidatta leggendo moltissimo e imparando a suonare il pianoforte. Io suono il pianoforte e l’organo. Ero legatissimo a lei. Più che a mio padre, un uomo del 1895 per il quale la vicinanza emotiva e l’assiduità quotidiana con i figli non erano essenziali. Il mio, con loro, è stato un classico triangolo edipico».

Nel 1925 Albertini era stato costretto a lasciare la direzione del «Corriere della Sera» e a cedere alla famiglia Crespi le quote del giornale che aveva sviluppato nel solco del liberalismo di matrice britannica, quanto di più lontano dal pensiero socialista mussoliniano trasmutato attraverso il nazionalismo, il reducismo della Prima guerra mondiale e l’alleanza – in senso gramsciano - con gli agrari e i borghesi: «In fondo, nella borghesia del Nord solo gli Albertini e i Pirelli non si assimilarono pienamente al fascismo». Andrea è figlio di Elena Albertini e del conte Nicolò Carandini. Un suo antenato – il cardinale Ercole Consalvi, segretario di stato di papa Pio VII dal 1800 al 1806 e dal 1814 al 1823 – aveva per madre una Carandini, di nome Claudia.