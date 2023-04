Andrea Ceccherini confermato presidente dell’Osservatorio Giovani-Editori

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Assemblea dei Soci dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, riunita martedì 18 aprile scorso, ha deliberato a voto unanime di «confermare piena fiducia al Presidente Andrea Ceccherini, al quale ha espresso profonda gratitudine per l’indipendenza con cui ha saputo condurre l’Organizzazione, assicurandole una crescita costante ed una leadership consolidata e riconosciuta, anche a livello internazionale, nell’ambito della education e della crescita del pensiero critico delle nuove generazioni».

La stessa Assemblea dei Soci ha nominato la nuova direttrice del The Wall Street Journal Emma Tucker in seno all’International Advisory Council dell’Organizzazione, l’organo a cui è demandata la consulenza sullo sviluppo e l’innovazione dei progetti di media literacy dell’Organizzazione.

Dello stesso organo, oltre alla neo eletta direttrice del The Wall Street Journal, Emma Tucker, fanno già parte anche il direttore del The New York Times Joe Kahn, il direttore del Los Angeles Times Kevin Merida, il Ceo di Apple Tim Cook e il Presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori Andrea Ceccherini.

L’Assemblea dei Soci dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori ha fissato nell’internazionalizzazione e nella multimedializzazione dei progetti strategici dell’Organizzazione la roadmap da seguire per proseguire nel cammino di innovazione sviluppo e crescita.