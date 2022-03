Andrea Ceccherini confermato presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Assemblea dei Soci dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori ha confermato all'unanimità Andrea Ceccherini presidente dell’organizzazione per un nuovo mandato, esprimendogli apprezzamento per i brillanti risultati raggiunti e per la forte crescita impressa all'organizzazione sotto la sua leadership, sia in campo nazionale che internazionale.



L’Assemblea dei soci, ha espresso gratitudine al presidente e ai vertici associativi per l'indipendenza che ha caratterizzato la guida dell'organizzazione, assicurandogli quella reputazione che oggi la contraddistingue.

L'Assemblea dei soci ha nominato anche l'Ufficio di presidenza dell'organizzazione. Ne faranno parte insieme al presidente Ceccherini: Peter Kann, Premio Pulitzer e già presidente del The Wall Street Journal e della Dow Jones e Andrea Riffeser Monti, presidente Editoriale Nazionale, presidente FIEG e socio fondatore dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori.