Andrea Ceccherini (Osservatorio giovani editori) riceve Evan Spiegel (Ceo di Snapchat)

Il Fondatore e Ceo di Snapchat Evan Spiegel è stato ospite di Andrea Ceccherini, Presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, per l’appuntamento del ciclo: “I nuovi incontri dell’Osservatorio Permanente Giovani–Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro”.

Spiegel ha incontrato insieme ad Andrea Ceccherini una delegazione di 400 giovani delle scuole secondarie superiori italiane in rappresentanza di quelli che partecipano al progetto “Il Quotidiano in Classe” con i quali si è confrontato da pari a pari, così come è ormai da tempo lo stile di questa serie di appuntamenti.



L’iniziativa, moderata dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, si è focalizzata sull’importanza della conoscenza e consapevolezza degli strumenti offerti dalla rete e del loro corretto utilizzo, in particolar modo tra i giovani. Altro tema caldo dell’incontro è stato quello su come aiutare i giovani a distinguere l’informazione di qualità dalle fake news soprattutto nell’era dell’Intelligenza Artificiale.



“Con il Quotidiano in Classe cerchiamo di aprire di più gli occhi dei giovani sul mondo e di appassionarli ai fatti che succedono intorno a noi, di alimentare la curiosità e la loro sete di sapere e di sviluppare il loro pensiero critico- ha dichiarato Andrea Ceccherini, Presidente Osservatorio Permanente Giovani-Editori- mostrando loro come tre diverse fonti informative raccontino diversamente la stessa identica notizia.

E’ un esercizio, il nostro, per allenare una generazione a pensare, a riflettere, a meditare, ad usare di più la propria testa.



Ed è soprattutto un modo per tenere i giovani dentro e non fuori la società, per farne degli attori e non degli spettatori, per renderli dei cittadini, non dei sudditi”.

“In Snapchat sosteniamo che l’accesso ad informazioni accurate sia un elemento fondante di una società democratica. Partiamo da un fatto: l’informazione online è stata protagonista di profonde evoluzioni ed è sempre più difficile oggi capire cosa è vero e cosa no. Ecco perchè in Snapchat lavoriamo costantemente per assicurarci che i contenuti pubblici della nostra app rispettino le più stringenti linee guida in tema di contenuti. Distribuiamo anche contenuti da fonti certificate e la app è sviluppata affinché si possa prevenire la diffusione di fake news” ha dichiarato Evan Spiegel, CEO and Co-Founder di Snap.



L’evento, che ha inaugurato la 24ma edizione (a.s. 2023/2024) del progetto di media literacy “Il Quotidiano in Classe” a cui partecipano 18 testate giornalistiche (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Quotidiano Nazionale, La Stampa, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Il Secolo XIX, L’Arena, Brescia Oggi, Gazzetta di Parma, Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Il Giornale di Vicenza) ha visto la partecipazione del leader della principale piattaforma al mondo di visual messaging e si inserisce in una serie di incontri promossi da diversi anni dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori (OPGE), l’organizzazione leader nei progetti di educazione ai media e di alfabetizzazione economico finanziaria nella scuola secondaria di secondo grado italiana.

Al fianco dell’Osservatorio in tutti questi anni non hanno mai fatto mancare il loro sostegno ben 18 fondazioni di origine bancaria, oltre all’Acri che hanno voluto condividere con la nostra Organizzazione, il valore e il significato strategico di questa iniziativa tesa a far crescere una generazione intellettualmente più libera e più padrona di sé stessa.