Andrea Gaudenzi: «Il nostro obiettivo è unificare, innovare e valorizzare il tennis»

Torino, il tennis italiano, quello globale con uno sguardo al futuro: il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi, campione negli anni 90 (uno che ha battuto Sampras e Federer, è arrivato in finale in nove tornei vincendone tre: 18° posto il suo miglior piazzamento in classifica), ne parla con Il Sole 24 Ore. Tra gli otto giocatori che si contenderanno il titolo di “Maestro” nell’ultima competizione dell'anno al Palalpitour c'è Matteo Berrettini (era stato in gara anche nel 2019)... Jannik Sinner non ce l’ha fatta per un soffio ed è riserva.

I magnifici otto delle Atp finals di Torino: da sinistra: Andrey Rublev, Sasha Zverev, Matteo Berrettini, Novak Dijokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e Hubert Hurkacz

Un momento magico per noi. Come possiamo capitalizzarlo?

Certamente con due giocatori come Matteo e Jannik si catalizza l'interesse, si avvicinano gli appassionati ma anche i ragazzi a uno sport che oggi conta circa 400mila tesserati Fit: un numero destinato a crescere. L'aspetto educativo è importante, la capacità di gestirsi e darsi una disciplina, lo vedo anche con i miei tre figli di 14, 12 e 10 anni che giocano, si allenano, e al contempo sanno che la scuola non si tocca.

Rispetto ai “suoi” anni, come si caratterizza il tennis di oggi?

Oggi la narrazione è più semplice, si parte a gennaio e si finisce a novembre con le finali. Puoi seguire i migliori all'interno di un circuito facile, dove tutti i giocatori non mancano gli appuntamenti più importanti. Ai miei tempi la differenza tra le superfici era più netta, c'era chi si esprimeva magnificamente su alcuni terreni di gioco e giocava male su altri. Oggi questo succede molto meno. Di sicuro Nadal dà il meglio sulla terra, ma ha vinto anche Wimbledon e gli Us Open, una volta ci riusciva Agassi ma era l'eccezione… Sampras non ha mai sfiorato il successo al Roland Garros. Grazie alla riduzione delle differenze tra il “lento” e il “veloce”, e alle palline, c'è molta più uniformità.

A proposito di evoluzioni, pensa che sia vicino il momento dei set a quattro, o del “killer point”, come nella formula del Next Gen?

Sono convinto di una cosa: lo sport è nel settore dell'intrattenimento, è un contenuto che noi distribuiamo. Un contenuto particolare, ci sono diverse partite in contemporanea, non sai quando un match inizia e quando finisce. Sono cambiati i tempi di fruizione (la gente guarda meno live e recupera magari una partita di sera), e anche le modalità, con il digitale. Tutto questo ci dice che, se dobbiamo cambiare il prodotto, va fatto sulla base dei dati. C'è chi non accetta di vedere una partita di 40 minuti, poco appagante e per la quale ha preso un biglietto costoso, e chi trova eccessivo il 3 su 5 perché ciò che gli sta a cuore è la qualità: un po' come al cinema, dove non conta se il film è lungo tre ore ma se ti piace la storia che racconta. Il Next Gen è un incubatore. Chiaro, se si dovesse pensare a un cambiamento, i giocatori devono essere d'accordo. Una cosa è certa: monetizziamo poco.

Cioè?

Abbiamo un miliardo di appassionati, il tennis è il quarto sport più seguito al mondo (dopo calcio, basket e cricket, prima di rugby e motorsport, ndr) eppure nella torta dei 50 miliardi di dollari dei diritti dello sport ceduti ai media la sua fetta è pari all'1,3 per cento. Quella del golf (solo 11° per popolarità) raggiunge il 2,5 per cento.