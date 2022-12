Andrea Guerra ceo di Prada

Per supportare la transizione generazionale e manageriale di Prada, l'azienda milanese chiama come nuovo ceo Andrea Guerra, già in Luxottica, Eataly e Lvmh. come nuovo ceo. Il suo nuovo ruolo sarà ufficializzato nel cda in calendario il 26 gennaio. La nomina di Guerra corona il miglior anno di sempre per il gruppo Prada: nei primi sei mesi il fatturato è cresciuto del 22%.

