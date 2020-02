Andrea Mignanelli: «Va attivato il monitor sui flussi finanziari»

Capacità di cogliere tempestivamente i segnali di crisi e gestione efficiente da parte degli Ocri, i nuovi organismi di composizione assistita. Sono i due pilastri che determineranno il successo della riforma disegnata dal Codice della crisi, facendo in modo che i benefici in termini di società risanate e di preservazione dei valore di quelle che saranno liquidate superino i costi che il sistema imprese dovrà affrontare. Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved Group è ottimista: «L’obiettivo è giusto, è una macchina che si deve mettere in moto e che coinvolgerà migliaia di imprese».

Oggi il rischio allerta riguarda soprattutto le società il cui patrimonio netto è già negativo...

È vero ma questa è proprio la ragione per cui il sistema di allerta è stato introdotto e cioè intervenire prima che il patrimonio netto diventi negativo. A regime, l’aspettativa è che questi numeri si riducano.

Il monitoraggio dei flussi finanziari e della sostenibilità del debito è un indicatore fondamentale. Oggi però solo poche imprese utilizzano il Dscr (Debt service coverage ratio), ossia il sistema che lo rileva. Questo non potrebbe pregiudicare l’allerta?

I sistemi di tesoreria che consentano di individuare tempestivamente situazioni di difficoltà e di calcolare il Dscr, sono ancora poco diffusi, soprattutto nella fascia media. Gli imprenditori italiani sono bravissimi a fare business e hanno ottime capacità commerciali ma, in media, hanno una cultura finanziaria ancora insufficiente. È necessario un salto di qualità perché alla base delle crisi spesso c’è proprio la cattiva gestione della tesoreria . Maggiore capacità di prevedere i flussi di cassa vuol dire migliorare la programmazione e la scelta degli investimenti. E questo avrebbe un impatto positivo sull’intera operatività dell’azienda.

Che cosa pensa dei ritardi nella nomina dell’organo di controllo?

Non mi stupiscono. Ci vuole tempo, ma è importante che le aziende capiscano che è una misura destinata a portare benefici e non solo costi aggiuntivi.