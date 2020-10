Andrea Munari, ceo BNL e responsabile Gruppo BNP Paribas in Italia

«La parità di genere è un vero e proprio asset nella strategia di tutto il Gruppo Bnp Paribas, nella convinzione che inclusione e diversità portino ricchezza di visioni e contributi nelle dinamiche professionali, come nell'interazione tra le persone. Un'azienda inclusiva è un luogo migliore dove poter lavorare, aperto alla conoscenza e alla scoperta dell'altro, contro pregiudizi, ignoranza e discriminazioni. Per questo poniamo la stessa attenzione alla parità di genere e di orientamento delle persone. In questa visione, la presenza delle donne in ruoli di responsabilità nel nostro Gruppo mostra un trend in crescita di anno in anno».