Andrea Piacquadio e le immagini senza limiti

3' di lettura

Il muro scrostato in fondo appartiene alla sua storia. Perché si è sempre ispirato a Saudek, autore di ritratti, soprattutto nudi femminili, tra le pareti delabré di interni comunisti e post-comunisti. Siamo quindi nel posto giusto per incontrare Andrea Piacquadio, uno dei fotografi più venduti al mondo, il Bunker bar dei Brody Studios, in un vecchio palazzo di Budapest.

Quarant'anni anni, liceo artistico a Busto Arsizio e scuola di fotografia a Parigi, Piacquadio fa una vita da “nomade digitale”. Passa diversi mesi nella città sul Danubio e l'estate a Malta. A maggio ha lanciato “img43”, insieme a un socio di Milano, Paolo Bonetti, 34 anni, ingegnere gestionale e fondatore di Beacreatives.

“Img43 è la prima agenzia fotografica che consente di scaricare gratuitamente immagini (foto ma anche video), con licenza per l'utilizzo commerciale”, spiega Piacquadio sul sottofondo discreto della musica del Brody. “Esistono altre agenzie che permettono di scaricare gratuitamente foto e video, come Unsplash o Pexels, ma non danno licenze per l'utilizzo delle immagini a scopi editoriali e pubblicitari. Noi siamo i primi in assoluto a fornire le liberatorie dei diritti per poter usare le immagini senza limiti”.Img43 rappresenta l'evoluzione del microstock, la galassia di agenzie, come Fotolia e Shutterstock, che hanno rivoluzionato il mondo della fotografia offrendo immagini a un prezzo ridotto e diventando dei colossi con sede all'Empire State Building e milioni di scatti in archivio. Il guadagno non sta nella singola foto, ma nei grandi numeri. Da qui il nome microstock. Ora siamo al gratuito, allo “zerostock”?

Le immagini senza limiti di Andrea Piacquadio Photogallery11 foto Visualizza

“Ci siamo spinti oltre lo zerostock” dice Piacquadio. “Il termine coniato dal mio socio, che si occupa della parte tecnologica e finanziaria del progetto, è Viralstock. Scaricando le foto da img43 si diventa follower Instagram di vari soggetti coinvolti nell'immagine: il fotografo, i modelli e anche in alcuni casi i marchi dei prodotti che compaiono nella foto”.

I follower di Instagram sono la moneta di scambio di img43. Si scarica gratuitamente l'immagine e si contribuisce a renderla virale. I follower sono una risorsa. Soprattutto quelli di Instagram, un social network con un miliardo di utenti, molti dei quali giovani, il segmento sociale più interessante. Anche l'estetica della fotografia è cambiata da quando Instagram ha avuto successo, sostiene Piacquadio: “Pur essendo partita come applicazione per iPhone con filtri per le immagini, Instagram ha cambiato l'estetica della fotografia, anche di quella professionale, imponendo uno stile più naturale, senza luci artificiali, in ambienti reali e non ricreati in studio”.