Andrea Ruggieri sarà il direttore responsabile del Riformista di Renzi

Sarà Andrea Ruggeri, ex parlamentare di Forza Italia, il direttore responsabile del Riformista che affiancherà Matteo Renzi, nuovo direttore editoriale del quotidiano di proprietà dell’imprenditore Alfredo Romeo. «Proveremo dal 3 maggio con Il Riformista a lanciare un sasso nello stagno e far riflettere aprendo la finestra e facendo entrare aria fresca - ha detto l’ex premier - . Sono lieto di annunciare che il direttore responsabile che mi affiancherà in questa avventura sarà Andrea Ruggieri, giornalista professionista, già impegnato in Parlamento con Forza Italia nella scorsa legislatura. Con Andrea stiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molte idee affascinanti. Ne parleremo presto».

Romano, classe 1975, Ruggeri era stato scelto nel 2015 da Silvio Berlusconi per gestire le presenze degli esponenti di Forza Italia nelle trasmissioni televisive e radiofoniche. È stato deputato di Forza nella legislatura che si è chiusa nel 2022.