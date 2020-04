Andremo al mare d’estate? Ecco per ora cosa si può fare e cosa no

Sono possibili attività di manutenzione negli stabilimenti balneari?

Dal 14 aprile l’accesso agli stabilimenti balneari è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza. In alcune regioni - Liguria, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia - è stato specificato che gli interventi sono possibili anche nelle relative aree in concessione o di pertinenza. Regola che dovrebbe valere per tutti. Interventi previa comunicazione al prefetto territorialmente competente. Indispensabile la preventiva attuazione delle azioni e modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo da Covid-19, ai sensi dei provvedimenti statali e regionali già adottati.

Gli operatori turistico-balneari possono effettuare lavori nelle aree demaniali?

Gli operatori turistico-balneari e il personale addetto, con l’obiettivo di tutelare le risorse naturali del mare e della costa, sono autorizzati a effettuare i necessari e urgenti lavori nelle aree demaniali in concessione per avviare a smaltimento o recupero i rifiuti spiaggiati che si sono accumulati per il maltempo. Interventi previa comunicazione al prefetto territorialmente competente. Indispensabile la preventiva attuazione delle azioni e modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali già adottati.

Quali potrebbero essere le soluzioni per stare in spiaggia?

Per ora non ci sono soluzioni definite. Il governo, con i ministeri del Turismo e della Salute, sta studiando soluzioni ad hoc. Sotto la lente innanzitutto il distanziamento degli ombrelloni, ma anche la sanificazione delle attrezzature, il pranzo all’ombrellone. Ci sono società che hanno proposto soluzioni drastiche per non rinunciare alla tintarella: cubicoli trasparenti di alluminio e plexiglass alti due metri, di 4,5 metri per lato, con una porta di ingresso. Dentro un paio di lettini e un ombrellone. Proposta contestata e ritenuta inattuabile nelle piccole spiagge. C’è anche chi parla di separatori in plexiglass per distanziare gli ombrelloni. Ipotizzati anche tunnel igienizzanti attraverso cui le persone possono passare ed erogatori lungo le pedane che spruzzano soluzioni disinfettanti.

É possibile spostarsi in una località di mare?

Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati. Agli italiani e agli stranieri che ancora non hanno concluso il viaggio turistico iniziato in precedenza sono consentiti esclusivamente gli spostamenti strettamente necessari per rientrare il prima possibile nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio (percorsi stradali per o da aeroporti o stazioni ferroviarie di partenza o arrivo e fino alla residenza, abitazione o domicilio). Necessario verificare la disponibilità effettiva dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo, prima di recarsi agli aeroporti o alle stazioni ferroviarie e marittime. Ai turisti stranieri ancora presenti in Italia per il rientro si consiglia di contattare l’ambasciata del loro Paese in Italia.

Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive sono aperti?

Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti: comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità o motivi di salute. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l'attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.