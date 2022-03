Andrew Garfield (Tick, tick… boom!)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Forse il ruolo più difficile in carriera per Andrew Garfield: la parte di Jonathan Larson, grande compositore prematuramente scomparso all'età di 36 anni, non era facile, anzi, soprattutto in un film che mette in scena la sua figura e il suo lavoro. È un vero omaggio quello che gli ha fatto un grande collega come Lin-Manuel Miranda (noto compositore e regista del film) con questa pellicola in cui Garfield offre una prova intensa più che mai: non vincerà ma è meritatissima la nomination all'Oscar. È la seconda ottenuta in carriera, dopo quella nel 2017 per «La battaglia di Hacksaw Ridge» di Mel Gibson.