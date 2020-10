Android Auto parla solo in inglese. La colpa è tutta di Google: non prendetevela con le case automobilistiche Da oltre quattro mesi mesi Android Auto pronuncia i messaggi in inglese. Google non ha ancora sistemato il baco e intanto gli automobilisti se la prendono con le case costruttrici e i centri assistenza che non possono risolvere il problema di Mario Cianflone

Android Auto non funziona. Ecco come legge le notifiche in inglese

«Arrivaitou un meissagiuou da Saimon. Comi stai, tuttou beinei?. Smailing feise, Smailing feise». «Alloura, ci vediamou alle tuenti per l'aperitaivou? Ert ais, ert ais».

Ma che lingua è? È la nuova lingua di Google, uno strano anglofonico idioma che da oltre quattro mesi tormenta gli utilizzatori (e sono tanti) di Android Auto, il sistema di Big G per integrare il proprio smartphone con i, sempre più numerosi, sistemi di Infotainment compatibili. Peccato che un baco, che Big G, non riesce a risolvere si sia impadronito di Android Auto e lo ha reso incapace di pronunciare in italiano messaggi come quelli di Whatsapp. Infatti, il motore text to speech le pronuncia in inglese con risultati ridicoli all'inizio e super irritanti dopo, non appena si comprende che non è un errore saltuario. All'inizia sembra che in macchina sia salito Mal dei Primitives che canta “Pensiero d' amore” in un improbabile revival degli anni 60 quando nel pop italiano era di moda cantare con la pronuncia inglese.



Interpellata Google, abbiamo appreso che il baco non è in via di risoluzione, sono consci del problema ma non si sa se e quando sarà risolto. Gli utenti stanno aspettando da oltre quattro mesi: Un tempo inaccettabile.

A dire il vero, Big G sembra ben poco interessata alla questione e in genere il sistema di lettura vocale dei messaggi di Android Auto a dir poco penoso visto che legge le emoji e non interpreta quando arrivano foto e messaggi vocali. Infatti, anche quando parlava italiano e non “itales”, all'arrivo di una foto esclamava “Fotocamera Foto”, e all'arrivo di emoji sorridenti diceva “Faccia che ride, faccia che ride”. Imbarazzante. In alcuni forum si consiglia di disinstallare l'app “Google” dal telefonino e installare un vecchio file .apk per la stessa app evitando poi di aggiornarla. Tuttavia, dalle nostre prove questo trucco non ha funzionato. Va precisato che il problema non riguarda uno specifico modello di smartphone Android o un determinato modello di vettura. Il problema si presenta sempre e comunque. Noi lo abbiamo riscontrato su LG, Xiaomi, Samsung, Oppo e su vari modelli Mazda, Audi, Mercedes e Skoda.

Il problema, va scritto a chiare lettere, non è del device o della vettura ma del software di Google. È dunque del tutto inutile andare in assistenza dal concessionario, le case automobilistiche sono innocenti e i loro tecnici non posso fare niente al pari dei produttori di smartphone.

Utenti inferociti