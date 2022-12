Android Auto si rinnova: arriva Coolwalk. Disponibile la Beta 8.6

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il lancio di Android 13 per smartphone Google aggiorna anche il suo sistema operativo “Auto”, destinato ai veicoli che al momento è proposto solo in versione Beta. Questo lascia presagire che la versione definitiva è prossima al lancio ufficiale.

Chiamata Coolwalk, Google ha messo in atto una profonda riprogettazione dell'interfaccia di questa nuova versione di Android Auto, giunta alla versione 8.6. Coolwalk porta infatti una nuova struttura, multitasking visibilmente reale e una nuova navigazione principale.

La caratteristica principale del nuovo design proposto da Coolwalk è che questa si adatta perfettamente ad ogni display sia quelli più grandi, sia anche quelli piccoli. La nuova interfaccia si basa su uno schermo diviso, che si auto imposta in base alle dimensioni del display. C’è sempre un’applicazione principale ben visibile e si possono visualizzare allo stesso tempo altre due applicazioni in una zona più piccola. Queste possono essere il lettore multimediale, le app di messaggistica, le notifiche o altro.

Il nuovo design non solo appare più sofisticato e ordinato, ma dovrebbe anche rafforzare l’uso simultaneo delle app. Con Coolwalk, ad esempio si può gestire la musica e allo stesso tempo avere l'app di navigazione in uso. In precedenza, si poteva visualizzare solo una delle due e si doveva posizionare l’altra in uno spazio molto piccolo nella parte bassa del display. A seconda delle dimensioni del display, la barra di navigazione può spostarsi dal bordo inferiore al bordo sinistro o a quello destro (a seconda della posizione del conducente) e di fatto consente di sfruttare al meglio lo spazio disponibile.



Il lancio della nuova piattaforma doveva originariamente avvenire “quest’estate”, ma solo la scorsa settimana Google ha annunciato che l’interfaccia Coolwalk 8.6 è disponibile per gli utenti che fanno parte del programma Beta di Android Auto. Questa si può installare sulla propria auto accedendo direttamente dal Play Store. Se non si fa parte di questo programma bisognerà aspettare la versione definitiva, in quanto Google ha chiuso le iscrizioni e non accetta quindi nuovi utenti.