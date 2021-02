Andy Jassy il veterano, ecco chi è il prossimo numero uno di Amazon Ha studiato ad Harvard, ama la competizione e soprattutto ha portato Amazon Web Services a dominare il mercato del cloud e a valere metà dei profitti operativi della società di Marco Valsania

(REUTERS)

Ha studiato ad Harvard, ama la competizione e soprattutto ha portato Amazon Web Services a dominare il mercato del cloud e a valere metà dei profitti operativi della società

3' di lettura

NEW YORK – Braccio destro di lunga data di Jeff Bezos ora, o meglio dalla seconda metà del 2021, prenderà le redini del colosso americano e globale dell'e-commerce e di Internet. Andy Jassy sarà il prossimo “boss” di Amazon, solo il secondo dalla nascita. Ma chi è Andy Jassy? In poche parole: un veterano di Amazon, che conosce a fondo quasi dagli albori la cultura aggressiva di corsa all'innovazione del gruppo e si è fatto le ossa come erede indiscusso di Bezos.



È rimasto finora agli occhi di ...