Andy Wharol, l’artista oltre il mito <a uuid="" channel="" target="" href="https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern">La mostra è alla Tate Modern fino al 6 settembre</a> di Nicol Degli Innocenti

3' di lettura

L'immensa fama di Andy Warhol, diventato più celebre e riconoscibile perfino di Pablo Picasso, ha paradossalmente oscurato la sua personalità. L'artista, con la sua immagine pubblica minuziosamente creata, ha quasi obliterato l'uomo vero che si celava sotto la parrucca bionda e dietro frasi sibilline e slogan d'effetto.

Una grande retrospettiva alla Tate Modern punta ora a riscoprire l'uomo per comprendere e interpretare meglio la sua arte. “Vogliamo guardare oltre l'apparenza e l'immagine per presentare la persona, non la celebrità, un artista che resta più influente e rilevante che mai,” spiega Gregor Muir, curator della mostra.



La storia personale ha determinato le sue scelte artistiche. La prima sala della mostra ricorda le caratteristiche salienti che lo hanno plasmato: il suo essere figlio di immigrati slovacchi poveri e fortemente religiosi, nato Andrew Warhola a Pittsburgh, città industriale in declino, e il suo essere gay, timido e introverso.



La mostra, con oltre cento opere, è una carrellata selettiva dei “grandi successi” di Warhol. Prima la serie “Death and Disaster”, dove le immagini colorate e ripetute amplificano il senso di inquietudine: una ragazza suicida che si getta da un grattacielo, un aereo precipitato, scontri razziali, la sedia elettrica, un incidente automobilistico.



La Pop Art è una macchina, amava dire l'artista che non ha mai nascosto l'aspetto commerciale del suo lavoro, ma uno dei messaggi della mostra è che l'apparente cinismo e indifferenza ostentati da Warhol fossero solo una posa per mascherare sentimenti e convinzioni profonde.

Dei numerosi ritratti coloratissimi fatti da Warhol sono stati scelti i più celebri: Elvis Presley, Mao, Jackie O, Debbie Harry, Mick Jagger, Liz Taylor, Dolly Parton, Grace Jones, il dittico di Marilyn Monroe (presentata come “santa moderna” anche in un tondo dorato di ispirazione rinascimentale del 1962)