Angel, prima fragranza gourmand dalla visione celestiale e sostenibile

«Angel non è una fragranza che segue le tendenze. Angel detta la moda»: questa è l’ambizione di monsieur Mugler quando, trent’anni fa, decide di creare Angel, la fragranza emblematica del brand. Il primo profumo gourmand nella storia della profumeria nasce dopo che il profumiere Olivier Cresp ascolta lo stilista raccontare i suoi ricordi d'infanzia che poi traduce in Angel Eau de parfum.

Con il suo mix goloso di pralina, vaniglia e patchouli, apre la strada a una nuova categoria olfattiva e cambia il settore globale dei profumi in un'epoca di fragranze unisex e bouquet fioriti.

A racchiudere l’essenza un flacone che è una sfida estetica e tecnologica. Ci sono voluti due anni perché la Brosse Glassmaking Company desse vita alla visione di Manfred Thierry Mugler. Il risultato? Un oggetto in vetro blu lucido a forma di stella, elemento che da sempre affascina lo stilista sia per la sua forma che per il suo simbolismo. È un segno di riconoscimento universale e senza tempo ed è la rappresentazione perfetta dello spettacolare mondo celestiale di monsieur Mugler.

«Il simbolo della stella? Dai un'occhiata alla copertina del libro fotografico che ho pubblicato nel 1988 (che mostra una gigantesca stella sovietica rossa, ndr) e vedrai che si tratta di un simbolo di lunghissima data. Non l'ho scelto; mi ha scelto» dice. Presente nel brand della couture fin dall'inizio, ben prima della creazione di Angel, la stella ha firmato molte creazioni Mugler: moda, accessori, articoli in pelle e gioielli e un'intera gamma Angel. «Le stelle mi hanno portato fortuna fin dall'infanzia. Sono sempre state il mio simbolo, la mia fissazione».

Il mondo celestiale è centrale così come la sostenbilità. Mugler è nato ricaricabile e continua a rinnovare l’antica tradizione delle fontane di profumo dell'alta società del XVIII secolo che profumava gli interni e riempiva i suoi preziosi flaconi con le fragranze più raffinate. Nel 1992, con il lancio di Angel, nascono anche le fontane Mugler che oggi sono più di 10mila nelle profumerie di tutto il mondo dove è possibile ricaricare gli eau de parfum Angel, Alien e Alien Goddess. Ma tutte le altre eau de parfum del brand possono essere ricaricate anche a casa. Queste iniziative sostenibili parlano da sole: ogni 25 secondi un flacone Mugler viene ricaricato in qualche parte del mondo e grazie alle fontane Mugler ogni anno vengono risparmiati 1,5 milioni di flaconi e 380 tonnellate di vetro.