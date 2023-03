Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dopo aver alzato il Golden Globe della categoria, sembra scontata la vittoria di Angela Bassett anche per l'Oscar come miglior attrice non protagonista. È la seconda nomination in carriera dopo quella ottenuta con il film del 1993 “Tina – What's Love Got to Do With It” in cui interpretava Tina Turner, un ruolo importante a cui sono seguiti tanti altri in film significativi come “Strange Days” o “Contact”.