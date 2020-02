Angelica Mesiti

Angelica Mesiti (Sydney, Australia 1976, attualmente vive e lavora a Parigi) utilizza la performance come modalità di narrazione e come mezzo per esprimere le idee sociali. Negli ultimi anni ha realizzato video che rivelano come la cultura si manifesta attraverso forme di comunicazione non linguistiche, e soprattutto attraverso vocabolari di suoni e gesti. Ha rappresentato l'Australia alla 58ª Biennale di Venezia con l'opera video Assembly, 2019 .

Angelica Mesiti, Mother Tongue, 2017.

Courtesy the artist and Anna Schwartz Gallery, Melbourne