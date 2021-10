Angelina Jolie: «Le super eroine sono quelle che rischiano la vita ogni giorno»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Vivere in eterno? No, dobbiamo guardare a quello che abbiamo e che abbiamo perso. In questo senso, questo film consente di crescere e di apprezzare davvero le cose». Angelina Jolie presenta così ‘Eternals', il 25mo progetto cinematografico della Marvel diretto da Chloe Zhao che ha chiuso la 16ma edizione della Festa del Cinema di Roma.

Le vere super eroine sono quelle che rischiano la vita ogni giorno

«Le vere super eroine? Per me sono quelle donne che sono in prima linea ogni giorno, e ogni minuto lo dedicano agli altri rischiando la propria vita per salvare quella altrui», ha detto Angelina Jolie. «Penso ad esempio alle persone che lavorano con i rifugiati, che per alcuni costituiscono un peso quando arrivano, ma nessuno pensa che sono persone che hanno deciso di non combattere, di fuggire per proteggere la propria famiglia. Questi sono i veri eroi. A volte ci dimentichiamo che nel mondo c'è più bene che male».

Loading...

Sostengo gli scioperi a Hollywood, importante ottenere condizioni eque

«Per quanto riguarda gli scioperi in corso nella cinema e a Hollywood è molto importante sostenere coloro che lavorano sodo e i sindacati, perché si possano ottenere condizioni giuste ed eque», ha detto Jolie. «Non sono personalmente coinvolta - ha aggiunto l'attrice - ma chi conosco in questo settore so che sta cercando una soluzione giusta per tutti».

Red carpet del film: “Eternals”: Angelina Jolie, con le figlie Shiloh Jolie Pit, Zahara Jolie Pit (LaPresse/Stefano Colarieti )





Un film all’insegna dell’inclusione

«È stato straordinario partecipare a questo progetto - ha sottolineato Angelina Jolie - e mi sento privilegiata, perché amo questa storia, ma anche la diversità e l'inclusione che è rappresentata nel cast e in questa famiglia. Mi auguro che questo diventi la norma in futuro, e sono felice che molte persone potranno vedersi nel film come non si sono mai visti prima».