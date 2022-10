Angelini beauty rafforza la partnership con Trussardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Angelini Beauty, società controllata dal Gruppo multi-business italiano Angelini Industries e attiva nei settori della profumeria selettiva e dermocosmesi, ha siglato un accordo di lungo termine con Trussardi che prevede il prolungamento e il rafforzamento della gestione in esclusiva del marchio della storica casa di moda per i prodotti di profumeria e cosmesi, di cui è già licenziataria dal 2010.

L'operazione ha l'obiettivo di continuare a valorizzare i profumi della maison Trussardi, espressione di una delle principali realtà del Made in Italy, consolidando la loro presenza nei mercati già presidiati, quali Italia, Germania, Spagna, Europa dell'Est e Medio Oriente, e favorendo la penetrazione in aree di importanza strategica per la crescita del marchio, come il Far East, anche grazie a investimenti produttivi, commerciali su nuovi canali, e di comunicazione.

Loading...

«In un settore ad alta competitività come quello della profumeria, la partnership con Trussardi nella categoria delle fragranze e cosmetici è un tassello fondamentale nella strategia di crescita della nostra azienda – ha spiegato Lluís Plà Fernandez-Villacañas, presidente e amministratore delegato di Angelini Beauty –. Il percorso di sviluppo che abbiamo disegnato consoliderà da un lato la presenza del brand Trussardi nei mercati attuali, grazie alla diversificazione dei canali distribuitivi, e dall’altro l’ingresso in nuovi mercati per cogliere le opportunità offerte da aree oggi ancora non presidiate».

Sebastian Suhl, ceo di Trussardi aggiunge: «L’estensione e il rafforzamento degli accordi con Angelini Beauty confermano la validità di una partnership strategica di successo nata nel 2010 e che, adesso, si prefigge obiettivi di sviluppo internazionali ancora più ambiziosi. In parallelo, procede il progetto di rilancio del gruppo Trussardi che presto riaprirà i battenti della propria sede storica in Piazza della Scala proponendo un concetto unico di lifestyle Milanese di food & fashion».

Oggetto dell'accordo sono tutti i marchi di profumi della storica casa, ovvero: Trussardi Uomo e Trussardi Donna, la collezione di lusso Le Vie di Milano e le Levriero Collection per uomo e donna, per un totale di più di quindici linee di prodotti. Angelini Beauty avrà, inoltre, la possibilità di sviluppare nuove fragranze a marchio Trussardi. L'operazione si colloca all'interno di un percorso di rafforzamento del portafoglio della società che prevede oltre all'investimento su nuovi brand, con la recente acquisizione di nuove licenze, anche la valorizzazione di marchi storici e prestigiosi come nel caso dei profumi Trussardi, presenti in oltre 80 Paesi del mondo con fragranze per il mercato maschile e femminile posizionate nella fascia premium e ultra-premium.