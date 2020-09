Angelini Beauty riparte dai profumi dei brand tra negozi e più digitale L’amministratore delegato dell’azienda italiana Lluis Plà racconta le strategie del post-Covid di Marika Gervasio

L’amministratore delegato dell’azienda italiana Lluis Plà racconta le strategie del post-Covid

6' di lettura

Nel suo portafoglio ci sono marchi della moda come Trussardi, Laura Biagiotti e Blumarine per cui Angelini Beauty (Gruppo Angelini) crea, sviluppa e distribuisce a livello internazionale le linee di profumo. Una realtà milanese che, come tante, ha accusato il colpo inferto dalla pandemia, ma non si è fermata. «Nel 2019 il fatturato consolidato di Angelini Beauty è stato di circa 107,5 milioni con una crescita, consolidata in due anni, del 7% - racconta l’ad Lluis Plà -. Purtroppo stimiamo una chiusura 2020 con un calo tra il 20% e il 30%, ma c’è ancora l’incognita del secondo semestre, che speriamo possa essere positivo».

Come avete affrontato l’emergenza?

Non appena sono state diffuse le prime informazioni in merito ai casi nel Lodigiano, la mia preoccupazione è stata di tutelare immediatamente la salute delle persone che lavorano in Angelini Beauty e quella delle loro famiglie. Noi abbiamo una sede, con alcuni dipartimenti, proprio a Lodi. Sono molto orgoglioso nel potere affermare che siamo stati una delle primissime aziende a mettere in pratica lo smart working, già da fine febbraio. Durante il lockdown e nei mesi successivi, tuttavia, non ci siamo mai fermati. Abbiamo iniziato ad osservare ed analizzare la situazione per studiare strategie sia di immediata reazione che di medio-lungo periodo. Non abbiamo mai abbandonato i nostri partners (retailers, distributori e fornitori) con i quali siamo stati in costante contatto per capire come potere venire incontro alle reciproche esigenze in un'ottica di mutuo supporto. Abbiamo quindi potenziato le strategie commerciali e di comunicazione digital già in atto, per supportare il canale e-commerce dei nostri retailers, l’unico che continuava a performare durante la quarantena e che anche adesso continua a crescere in modo importante. Abbiamo deciso di spostare alcuni lanci strategici dal secondo semestre del 2020 al primo semestre 2021 e abbiamo chiaramente rivisto i nostri numeri e le nostre aspettative per l'anno in corso.

E adesso?

Adesso puntiamo ad una ripresa che è già iniziata ma che contiamo si rafforzi a partire da settembre, quando riprenderemo anche le iniziative a supporto dei punti vendita fisici, che continuano ad essere imprescindibili per il nostro business. Con la cautela necessaria, riprenderemo ad investire per supportare il nostro portfolio attivo e le novità che lanceremo a partire dall'autunno, con l'occhio puntato sulle vendite di fine anno (Black Friday e Natale).

Può quantificare l’impatto della crisi dovuta alla pandemia sul settore cosmetico e sul business dell’azienda?

L’impatto purtroppo sarà comune a quasi tutto il settore e ovviamente riguarderà un calo importante delle vendite, una difficile gestione dei crediti, contrazione dei margini. Si parla per il business del beauty di una riduzione compresa in una forbice che va tra il 20% e il 40% rispetto ai fatturati 2019, anche se non ci sono certezze. Noi abbiamo la fortuna di appartenere a un gruppo solido e diversificato che oltre al beauty, opera nel farma, nel largo consumo, nel machinery e nel vino. Le azioni che abbiamo messo a punto sono state pensate sia per affrontare la contingenza che per pianificare il futuro. All'inizio della pandemia, la priorità è stata la salute delle nostre persone. Abbiamo iniziato da subito a parlare con clienti e i fornitori, per gestire la situazione finanziaria, ricevendo un continuo supporto dal nostro gruppo. Siamo entrati in una fase di monitoraggio (ancora attiva) dei nostri consumatori, per capire in futuro quali saranno le nuove esigenze e adattarci il più possibile ad esse. In una visione a medio lungo termine, abbiamo anche adattato (e continuiamo a farlo) i nostri piani marketing e il piano lanci per il secondo semestre 2020 e primo semestre 2021.

È difficile capire cosa succederà perché ci sono tante incertezze, ma non per questo siamo rimasti fermi ad aspettare. Tutta l’organizzazione sta osservando, ascoltando, contattando, per capire come approcciare i tempi post Covid e adattarci con la flessibilità necessaria. Questa situazione passerà e dobbiamo pensare non solo al modo di recuperare quello che avevamo prima ma a come fare meglio di prima.