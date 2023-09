Angelini industries lancia un progetto per inserire giovani talenti Stem

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Angelini industries rilancia il suo programma internazionale rivolto ai talenti, dedicato a 12 giovani di diverse nazionalità che abbiano svolto un percorso di formazione in materie Stem o economiche, con un’esperienza lavorativa tra i 3 e i 5 anni. Il programma (Angelini Industries Future Leaders) è arrivato alla sua terza edizione ed è stato progettato con Sda Bocconi-School of management. Durerà 12 mesi, in cui i 12 futuri leader che saranno selezionati alterneranno formazione in aula e on the job, nelle società del gruppo.

«Nel percorso evolutivo di Angelini Industries, la gestione del talento ricopre un ruolo chiave - spiega Marco Morbidelli, group chief HR & Organization Officer di Angelini Industries -. Il nostro obiettivo è far crescere e prenderci cura di questo vivaio di talenti che sarà chiamato ad assicurare la continuità aziendale e la sostenibilità a lungo termine del gruppo. I giovani che si candidano a questo programma avranno l’opportunità di prendere parte a un’esperienza straordinaria finalizzata a offrire loro un ruolo di leadership coerente con le necessità di sviluppo del business». Silvia Zamboni, direttore del Programma e Core Faculty in SDA Bocconi School of Management, aggiunge che «il programma Angelini Industries Future Leaders è progettato per combinare solide competenze manageriali con un approccio basato sulla pratica. Il nostro obiettivo è fornire ai partecipanti una formazione manageriale interfunzionale».

Loading...

Alla fine del programma, se verranno raggiunte performance positive, i candidati saranno pronti a ricoprire le posizioni manageriali assegnate in Angelini Industries. I profili ricercati sono Project manager digital core, Cybersecurity - CoE Manager, due figure di Supply Chain Excellence Leader, un Financial business partner, un Lead AI Engineer, un Lead Data Engineer, un Media relations manager, un Finance, Administration and Tax Manager, un Lean project manager, un R&D Funding Manager, un R&D Competitive Intelligence Manager.

Per partecipare alle selezioni c’è tempo fino al 30 novembre, mentre il programma vero e proprio partirà a gennaio del 2024 con due giornate iniziali nell’headquarters di Casa Angelini a Roma, in cui i giovani potranno conoscere le aziende e il management di Angelini Industries. Nell’agenda di chi sarà selezionato sono poi previsti quattro moduli formativi svolti interamente in inglese in SDA Bocconi a Roma e Milano. Alle fasi di aula saranno alternati due job assignment, di 5 mesi ciascuno, che verranno svolti in due aziende del gruppo in Italia e all’estero.