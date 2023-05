Angelini pharma investe 505 milioni di dollari con Jcr per curare l’epilessia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Angelini pharma investe nella cura dell’epilessia. La società ha infatti raggiunto un accordo di collaborazione per sviluppare terapie innovative per il trattamento dell’epilessia con JCR Pharmaceuticals, azienda farmaceutica internazionale di origine giapponese, ma oggi in crescita a livello globale, tra Stati Uniti, Europa e America Latina e attiva nello studio di malattie rare e genetiche.

L’accordo

Il deal raggiunto tra la casa farmaceutica, parte del gruppo multi-business Angelini industries, e JCR punta, attraverso un investimento fino a 505,5 milioni di dollari, a sviluppare e commercializzare terapie biologiche innovative per il trattamento dell’epilessia. Al termine della fase di sviluppo preclinico grazie all’accordo siglato e fortemente voluto dal ceo di Angelini industries, Sergio Marullo di Condojanni, la storica società italiana avrà il diritto di licenza esclusiva per candidare i farmaci terapeutici identificati nell’ambito della collaborazione, per lo sviluppo clinico e la commercializzazione al di fuori del Giappone. Angelini Pharma opera infatti direttamente in 20 paesi ed è una delle controllate di Angelini Industries, gruppo multi-industry e internazionale fondato ad Ancona nel 1919, una realtà industriale solida e diversificata che impiega circa 5.800 dipendenti ed è presente in 21 paesi con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, generato nei settori della salute, delle tecnologie industriali e dei beni di consumo.

Lo sviluppo nell’area della salute mentale e dell’epilessia

Il nuovo accordo si inquadra nella strategia di crescita di Angelini pharma nell’area terapeutica della salute mentale, con un focus specifico proprio sull’epilessia. Si tratta di una patologia che si stima colpisca più di 50 milioni di persone nel mondo e che rappresenta una delle condizioni neurologiche più comuni, gravi e debilitanti. La sigla dell’accordo JCR arriva dopo che nel 2021 era stato già realizzato un altro investimento importante con l’acquisizione di Arvelle Therapeutics e la conseguente licenza esclusiva di commercializzazione per l’Europa di un farmaco rivoluzionario, il Cenobamato, sempre per il trattamento dell’epilessia, per un valore fino a 960 milioni di dollari.