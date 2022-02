Angelini pharma, il ruolo del paracetamolo nel Covid 19

Ascolta la versione audio dell'articolo

La lezione del Covid non l’abbiamo ancora imparata», sostiene Pierluigi Antonelli, il ceo di Angelini pharma. La lezione sarebbe «una maggiore attenzione alla comunicazione responsabile», meno sensazionalistica e più basata su studi clinici, dopo che nell’ultimo anno si è sviluppato un animato dibattito sul ruolo del paracetamolo nelle terapie domiciliari di pazienti con Covid 19.

Per chiarezza e trasparenza, va premesso che Angelini pharma produce e commercializza il paracetamolo, il principio attivo contenuto nei farmaci utilizzati per abbassare la febbre e ridurre il dolore, che ha mostrato una sua efficacia anche nei pazienti paucisintomatici con Covid 19.

Le informazioni scientifiche che sono al centro del dibattito fanno invece emergere che l’impiego di una categoria di farmaci antinfiammatori, ossia quelli non steroidei, detti anche Fans, «utilizzati ai primi sintomi della malattia ridurrebbe del 90% l’evoluzione verso le forme gravi e l’ospedalizzazione. Le informazioni scientifiche alla base di questo dibattito si basano su un numero ridottissimo di pazienti e non hanno la solidità scientifica richiesta da studi clinici veri e propri», dice il manager.

Le conclusioni dovevano pertanto «essere considerate solo per quello che erano, ovvero un elemento di ricerca interessante, un punto di partenza su cui impostare veri e propri studi clinici che possano guidare la scienza e la pratica medica relativamente al trattamento del Covid 19», osserva Antonelli. Invece si assiste «alla divulgazione sensazionalistica di studi embrionali o di natura teorica non suffragati dalla quantità di dati adeguata a quella richiesta dagli studi clinici, con il risultato di alimentare false aspettative in cittadini e pazienti, ingenerare paure nell’opinione pubblica, oltre a creare disorientamento e sfiducia nel “sistema salute” e nelle Istituzioni», dice Antonelli. La conseguenza è che «le cure domiciliari sono al centro di una strumentalizzazione politica e mediatica il cui obiettivo appare non solo quello di presentare specifici schemi terapeutici, ma anche quello di sollevare questioni politiche in tema di gestione della pandemia - aggiunge -. Questo anche tramite la messa sotto accusa, senza solide evidenze scientifiche, di farmaci ampiamente utilizzati come il paracetamolo che è un farmaco raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, efficace ai dosaggi consigliati dal medico per ridurre la febbre e controllare il dolore, con elevato profilo di sicurezza e molto ben tollerato da adulti, donne in gravidanza e bambini».

Le Linee guida per le cure domiciliari del ministero della Salute nel trattamento di pazienti con Covid 19 «non hanno mai indicato il solo paracetamolo nella gestione sintomatica domiciliare del Covid 19, ma anche i FANS, i farmaci antinfiammatori non steroidei, o altri farmaci sintomatici su giudizio clinico. Chi ha coniato lo slogan “Paracetamolo e vigile attesa” forse non aveva letto attentamente le linee guida o ha semplificato», osserva il manager.