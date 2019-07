Angelucci e quelle polizze vita in Lussemburgo. Spunta il fiduciario di CR7

Proprio perché non aggiornati, i documenti del Granducato fotografano una situazione che è profondamente diversa dalla struttura attuale del gruppo. Dagli atti risulta che a partire dal 2011 la Spa di Lantigos sarebbe stata controllata solo per il 44,4% dalla Swiss Life (Luxembourg) mentre il rimanente 55% sarebbe stato posseduto dalla società cipriota FF Fantasia Trading Ltd. Dai registri di Cipro, quest'ultima società risulta essere a sua volta controllata da un trust di cui non si hanno altre notizie, denominato “A Asset Trust”.



Amministrato dalla Latimer (Management Services) Limited, una fiduciaria cipriota che agiva in qualità di trustee, l'”A Asset Trust” aveva sede presso lo Strovolos Center di Nicosia. I suoi beneficiari erano ignoti ma i documenti (evidentemente anche questi non aggiornati) evidenziavano, almeno fino al 2014, il trust in cima alla catena di controllo del gruppo Angelucci.

Per arrivare all'”A Assets Trust” bisognava seguire il filo che partiva dalla lussemburghese Spa di Lantigos, società in accomandita per azioni fondata nel 1999 con il nome di “Spa di Antonio Angelucci”, divenuta nel 2008 “Spa di Antonio et Giampaolo Angelucci” e poi “Spa di Lantigos”.



L'intreccio delle due Lantigos



Tra la Spa di Lantigos e la Lantigos SA c'è un rapporto molto stretto. Come ogni società in accomandita per azioni (in Italia si chiamano Sapa), la Spa di Lantigos ha due categorie di soci: accomandatari e accomandanti. Gli accomandatari sono amministratori di diritto e rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni della società. La seconda categoria di soci, gli accomandanti, risponde nei limiti del capitale che hanno conferito nella società e non possono amministrarla.