Anica Academy Ets lancia il primo corso in Italia di «Intimacy coordinator»

La Fondazionenica Academy del Cinema, dell'Audiovisivo e del Digitale - Ets, lancia il corso di Intimacy Coordinator, la prima e unica opportunità in Italia, che garantisce una formazione professionale per un ruolo che sta diventando determinante nell'industria cinematografica e televisiva. I network televisivi, i servizi di streaming ed in generale le produzioni cinematografiche e audiovisive, sono infatti sempre più esigenti sulla rappresentazione dell'intimità sullo schermo. La richiesta anche da parte delle attrici e degli attori sulla presenza dell'Intimacy Coordinator sul set, al fine di garantire che le scene siano rappresentate in modo sicuro e rispettoso, è ormai molto frequente.



Il corso

Il corso di Intimacy Coordinator di Anica Academy Ets è un'opportunità unica al momento nel nostro Paese, per acquisire conoscenze e competenze necessarie per una professione ormai altamente richiesta in un mercato in rapida crescita. Il corso segue una matrice di tipo internazionale e sarà tenuto in lingua inglese da importanti professioniste e professionisti internazionali del settore, per garantire una preparazione completa e adeguata ai più alti standard globali. Il bando completo con tutti i requisiti di ammissione saranno consultabili nei prossimi giorni al link www.anicaacademy.org

I destinatari

Il corso è rivolto a persone che hanno una formazione di base in recitazione, teatro, danza, psicologia o terapia sessuale ma anche per coloro che lavorano nell'industria cinematografica e televisiva. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese in quanto il corso sarà prevalentemente condotto da professioniste e professionisti internazionali. Il profilo di riferimento dell'Intimacy Coordinator richiede competenze specifiche, come la conoscenza delle normative e dei diritti degli attori, le abilità di comunicazione e di negoziazione, l'attenzione ai dettagli e alla sicurezza sul set, la padronanza delle tecniche di coreografia delle scene di intimità, la sensibilità e il rispetto per la diversità culturale e sessuale.

Piano didattico e metodologia formativa

I metodi di insegnamento del corso includono lezioni teoriche e pratiche, lavori di gruppo, esercitazioni, role-play e analisi dei casi. Le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di lavorare a stretto contatto con le professioniste e i professionisti del settore, che li guideranno nella gestione delle scene di intimità sul set, nella comunicazione con le attrici e gli attori e nel rispetto delle normative e dei diritti.Inoltre, l'Intimacy Coordinator deve essere in grado di lavorare in team, di gestire situazioni di stress e di emergenza, di creare un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro per tutti i membri del cast e della troupe.

Al termine del corso, le candidate ed i candidati saranno pronte/i per iniziare a fare esperienza nel mondo del lavoro come Intimacy Coordinator, con tutte le competenze necessarie per cominciare a svolgere questo ruolo in modo professionale e rispettoso. L'approccio di learning by doing, che prevede l'apprendimento attraverso l'esperienza pratica e i laboratori, sarà particolarmente efficace nel fornire alle studentesse e agli studenti le competenze necessarie per questa figura professionale. Il percorso formativo si svilupperà attraverso diversi moduli che affronteranno tutte le fasi dell'attività professionale dell'Intimacy coordinator, dalla pre-produzione al set, dalla coreografia delle scene alla sicurezza e benessere senza tralasciare gli aspetti normativi e la pratica sul campo.

