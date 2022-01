Anica, via al nuovo Consiglio generale e al Codice di condotta antitrust

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il primo atto è stato l'approvazione di un Codice di condotta antitrust. Passaggio in fondo necessario considerando che la “famiglia” si è allargata: alle tre unioni fondative, quella dei produttori, dei distributori cinematografici e delle imprese tecniche, se ne sono aggiunte altre tre: editor e creatori digitali, esportatori internazionali ed editori media audiovisivi.

Insomma, un ampliamento e trasformazione dell’Anica come piattaforma rappresentativa delle diverse realtà della filiera industriale e creativa del cinema, dell’audiovisivo e del digitale, che ha richiesto un passaggio che a suo modo ha una componente innovativa.



Il Consiglio generale dell'Anica, insediato nel corso di una videoriunione presieduta da Francesco Rutelli si legge in una nota si è dunque insediato. Era presente anche Cartoon Italia (associazione aderente in rappresentanza delle 40 imprese dell’animazione italiana).



Come primo atto il consiglio ha approvato all’unanimità, continua il comunicato, un rigoroso e innovativo Codice di condotta Antitrust. Nella prossima riunione è atteso un approfondito esame della situazione dell’industria e del mercato, con le enormi criticità e le nuove opportunità, legate all’impatto della pandemia sul pubblico del Cinema e alla crescita della diffusione plurale della fruizione del prodotto cineaudiovisivo.



«Occorrono visione d’insieme – ha detto Rutelli – dialogo trasparente e leale, proposte e risposte immediate e concrete in costante collaborazione con il Governo e le istituzioni. Solo così sarà possibile superare le gravi difficoltà e valorizzare le grandi potenzialità di questo comparto così importante per la società italiana, per la ricchezza culturale e creativa e per l’occupazione».