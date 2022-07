Anima giù in Borsa, raccolta giugno sconta volatilità ed è sotto attese

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Anima Holding giù in Borsa, complice anche il peggioramento dei listini continentali, dopo i dati sulla raccolta del mese di giugno che, secondo gli analisti di Banca Imi, ha scontato l'elevata volatilità di giugno dei mercati finanziari. La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima nel mese di giugno 2022 e' stata negativa per 247 milioni di euro (+16 mln a maggio), per un totale da inizio anno positivo per circa 900 milioni di euro.

A giugno 2021 la raccolta netta era stata positiva per 616 milioni di euro per un totale dei primi sei mesi dell'anno di 1,048 miliardi di euro. Secondo Banca Akros i numeri di giugno sono negativi e inferiori di 100 milioni di euro rispetto alle attese. A fine giugno le masse gestite ammontano a 182,9 miliardi di euro a fronte dei 187,8 miliardi di maggio e dei 204 miliardi di fine 2021.