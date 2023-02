Anima in movimento sul mercato, Castello Sgr entra nel mirino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre il suo azionariato è in fermento, Anima Sgr si muove sul mercato e punta a crescere nel segmento delle Sgr alternative. A quanto risulta a Il Sole 24 Ore, il colosso del risparmio gestito italiano (un patrimonio complessivo in gestione di circa 177 miliardi e più di un milione di clienti) intende acquisire la maggioranza di Castello Sgr, gruppo indipendente attivo in Italia specializzato nell’immobiliare.

Anima, secondo lo schema di massima, acquisterebbe l’80% del capitale della Sgr...