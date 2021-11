Anima punta all’anno migliore di sempre (e riapre le discussioni con Mps)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2021 potrebbe essere l’anno migliore della storia per Anima. Il gruppo del risparmio gestito ha infatti archiviato i primi nove mesi con un utile netto pari a 176,3 milioni di euro che già supera i 155,4 milioni dell’intero 2020. È pur vero che i dati dell’esercizio in corso contabilizzano anche la voce straordinaria di 24,3 milioni relativa all’affrancamento fiscale degli intangibili avvenuto lo scorso giugno, ma l’ultima parte dell’anno sembra in grado di confermare la tendenza dei mesi precedenti...