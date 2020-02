Anima: «Sgravi fiscali per i temporary export manager» Le esportazioni della meccanica varia continuano a crescere (+1,1%) ma con il freno a mano tirato. Oltre 300 b2b organizzati per cercare nuovi partner in mercati secondari, ma restando ancorati alla Ue, recuperando terreno negli Usa e senza abbandonare la Cina di Laura Cavestri

Assemblaggio di una macchina da caffè espresso (Imagoeconomica)

3' di lettura

«La situazione geopolitica degli ultimi anni - dalla guerra sui dazi Usa fino alle sanzioni verso Russia e Iran, senza dimenticare la Brexit - sembra ridurre il mappamondo disponibile. Per questo è necessario investire in sgravi fiscali per l’assunzione di risorse dedicate come un Made in Italy Export manager presente all’estero per almeno 2 anni, defiscalizzare le attività di sviluppo del know how, che permetta alle aziende di essere ben preparate prima di sviluppare il proprio business oltre frontiera, in aggiunta a voucher di categoria per la valorizzazione del sistema Italia all’estero». Il presidente di Anima Confindustria Meccanica Marco Nocivelli ha molto chiaro quello che dovrebbe essere l’investimento funzionale di un sistema Paese a vocazione manifatturiera.

Guardare oltre ai porti sicuri d’Europa, ai partner consolidati – come Usa e Cina – che però soffrono di un quadro instabile e di tensioni commerciali. Tanto che l’ospite attesa a Shanghai si collega in videoconferenza. Oltre 300 B2B con 60 operatori selezionati e provenienti da India, Indonesia, Kazakhistan, Corea, Libano, Qatar, Arabia Saudita, Oman, Uzbekistan, Ghana, Nigeria, Marocco, Polonia, Romania e Turchia sono la risposta di Anima – l’Associazione della meccanica varia – alla frenata dell’export in un comparto che produce all’estero quasi il 60% del suo fatturato complessivo e, nonostante il rallentamento, ha raggiunto la quota dei 28,7 miliardi di euro (pari al +1,1% rispetto al 2018).

La mappa dell’export

Gli Stati Uniti continuano a essere la meta principale dei prodotti dell'industria meccanica italiana, con un aumento delle esportazioni nel primo semestre 2019 (1,6 miliardi di euro) del +16,6%, nonostante la preoccupazione dei dazi e le incertezze politiche sembrassero sfavorire una crescita dell’export verso gli Usa. Va evidenziato che nel 2018 il rapporto è stato negativo, con un calo delle esportazioni italiane del -9,8% rispetto all'anno precedente. Insomma, per la meccanica varia, il rapporto con la prima economia del mondo è tornato ai livelli del 2017.



I primi paesi export del mercato europeo mostrano andamenti positivi: al primo posto si conferma la Germania, la cui domanda di tecnologie italiane è in forte crescita (+6,6% rispetto al primo semestre 2018) per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro. Piuttosto stabile l’import dalla Francia, poco sopra 1,3 miliardi di euro (+0,9%). La 5° posizione tra le destinazioni dell'export rimane occupata dalla Spagna, che aumenta il suo interesse verso il nostro Paese del +6,8% rispetto al primo semestre 2018.



Tra i paesi extra-Ue molto bene la Russia che, dopo un calo nel I semestre del 2018, sfiora i 400 milioni di importazioni dall’Italia (+17,1%).