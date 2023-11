Anima spicca in Borsa dopo l'acquisto di Kairos Sgr

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Il mercato accoglie con favore l'acquisizione messa a segno da Anima Holding su Kairos Sgr. Il titolo della società del risparmio gestito viaggia in positivo ed è arrivata a guadagnare anche il 3%, all'indomani della sigla dell'accordo vincolante per l'acquisizione del 100% della società controllata dal gruppo Julius Baer.

Superata l'offerta di Zurich



Anima ha battuto l'offerta di Zurich, presentata nei giorni scorsi, riportando così Kairos Partners Sgr in mani italiane e permettendo agli attuali soci italiani (Guido Maria Brera, Massimo Trabattoni, Alberto Castelli e Caterina Giuggioli) di restare nella gestione delle attività. Il gruppo guidato da Alessandro Melzi d'Eril acquisirà Kairos per cassa per 20-25 milioni di euro.

Kairos, fondata nel 1999 come società indipendente e dal 2016 controllata dal gruppo svizzero Julius Baer, con una quota di minoranza del 35% circa in mano al management, gestisce circa 4,5 miliardi di euro di masse, con prodotti e servizi rivolti a una clientela di fascia alta. I ricavi da commissioni nel 2022 sono stati pari a circa 25 milioni di euro.

Per analisti non riduce potenziale per dividendi e buyback

Per gli analisti di Equita, l'acquisizione "consente di avere un presidio nel private banking con un marchio riconosciuto in un segmento in cui Anima e' poco presente, contribuendo al contempo a rafforzare la sua presenza anche nel segmento di clientela istituzionale". Inoltre, questa operazione "mantiene inalterata la capacita' finanziaria per ulteriori operazioni di M&A (circa 500 milioni) e apre sia allo sviluppo del private banking che all'espansione all'estero, sfruttando le competenze di 15 private bankers e i clienti di Kairos anche esteri". A livello di impatto economico e patrimoniale "non ci aspettiamo effetti significativi dall'operazione se si escludono anni particolarmente favorevoli in termini di commissioni di performance" sostiene Intermonte, evidenziando che Anima dispone di "notevole flessibilità finanziaria", quindi, l'acquisizione non ha "impatti sulla capacita' di distribuire dividendi ed effettuare buyback sulla base delle indicazioni recentemente confermate dal management".