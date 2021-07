Animali e vette sono vicine alla Madonnina di Cogne

La Madonnina a Cogne è la porta, non soltanto la finestra del Grand Paradiso, dei suoi animali, a cominciare da volpi e camosci, poi ci sono i laghetti in quota, i rifugi da raggiungere in giornata partendo al mattino presto per poi tornare in questa accogliente e familiare struttura in legno dove fanno tutto il possibile per coccolare l'ospite col buon cibo, l'acqua calda dell'area wellness che è attiva e rigenerante anche quando cala il buio.

